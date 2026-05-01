Garlasco, la reazione di Alberto Stasi e di sua madre alle nuove accuse contro Sempio: rivelazioni dei legali

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

I pm di Pavia hanno cambiato il capo d’incolpazione: ora Andrea Sempio, per il delitto di Garlasco, è accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà, ipotizzando che all’origine dell’uccisione di Chiara Poggi ci sia stato un rifiuto sessuale e che il 38enne abbia agito da solo. Uno scenario che, automaticamente, teorizza che Alberto Stasi, condannato in via definitiva, non fosse sul luogo del crimine. L’avvocata di quest’ultimo, Giada Bocellari, ha riferito la reazione avuta dal suo cliente quando ha appreso gli sviluppi delle indagini in corso.

Garlasco, nuovo capo d’incolpazione per Sempio: la reazione di Alberto Stasi

“Sì, sono emozionata. Non che avessi perso la speranza, ma fino a un anno fa non mi sarei mai aspettata una situazione simile”, ha dichiarato Giada Bocellari, intervistata dal quotidiano La Repubblica.

La legale difende Stasi con il collega Antonio De Rensis e, quando le è stato chiesto quale reazione abbia avuto il suo assistito alla notizia del cambio d’incolpazione di Sempio, è arrivata la seguente risposta:

“Lui è sempre prudente. Di sicuro è contento perché è la prima volta dal 2007 che in un atto ufficiale risulta estraneo a questo omicidio. Ma gli rimane un timore di fondo, rimane in protezione e con i piedi piantati per terra, consapevole che l’esito è in mano ad altri. L’ho sentito brevemente mercoledì e mi ha chiesto di spiegargli meglio l’indomani. Poi in carcere a Bollate sono cominciate a circolare le voci su quanto successo”.

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Bocellari ha anche spiegato che nelle ultime ore alcuni media hanno riportato “dichiarazioni esclusive” che avrebbe rilasciato Stasi, sottolineando che invece lui ha semplicemente rimarcato “che non può dire niente e non vuole, per rispetto dell’Autorità giudiziaria”.

L’avvocata ha aggiunto che ora ha “un po’ di speranza in più”. Ha poi commentato la strategia dei pm che credono che Sempio sia colpevole e che avrebbe agito con un movente sessuale, spiegando che le sue idee contano poco e evidenziando che ci sono tante teorie in circolazione.

“Dico solo – ha osservato – che quel capo di incolpazione così analitico e preciso, più di quello che colpì Stasi, fa presupporre che anche gli atti alla base siano molto precisi. Altrimenti la procura sarebbe rimasta sul vago”.

La famiglia Poggi, invece, rimane convinta che il colpevole sia Stasi. “Nessuna sorpresa – ha dichiarato la legale – non ho mai commentato o giudicato le loro opinioni e posso solo immaginare il loro dolore per la ferita che si riapre. Spero che attendano di vedere tutti gli atti: se nemmeno così si convinceranno, massimo rispetto e andremo avanti per la nostra strada”.

La madre di Stasi “molto emozionata e speranzosa”

L’avvocata ha anche fatto sapere come sta Elisabetta Ligabò, la madre di Alberto Stasi. Ha riferito che la donna “è molto emozionata e molto, molto, molto speranzosa”.

Per quel che riguarda il possibile processo di revisione del suo assistito, ha riferito che i tempi dipenderanno dalla mole di atti che eventualmente saranno selezionati e studiati. “Condivido le parole della procuratrice generale Francesca Nanni: non sarà veloce né semplice”, ha chiosato.

Andrea Sempio non si capacita delle accuse dei pm

Andrea Sempio, come riferisce Il Corriere della Sera citando persone che gli sono vicine, sarebbe rimasto scioccato dalle accuse dei pm, che ritengono che abbia ucciso Chiara Poggi per via di un movente sessuale.

“Non riesce a capacitarsi di questo movente sessuale” e ripete “ma se io non avevo rapporti con questa ragazza, rapporti nel senso sociale, non si capisce da dove deducano un movente sessuale”, avrebbe confidato Sempio ai suoi legali, ribadendo che “non frequentava” Chiara e che “non la vedeva spesso” perché “quando lui andava in casa lei era a lavorare”.