Garlasco, la reazione di Stefania Cappa dopo il misterioso dossier anonimo sulla sua famiglia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Spunta la reazione di Stefania Cappa al presunto misterioso dossier anonimo sulla sua famiglia che sarebbe stato presentato tra le carte depositate con la chiusura delle indagini su Andrea Sempio. La cugina di Chiara Poggi avrebbe risposto “Curiosa di sapere chi l’ha scritto”.

Garlasco, la reazione di Stefania Cappa sul dossier

A dare la notizia della risposta di Stefania Cappa in merito al presunto misterioso dossier sulla sua famiglia è Dentro La Notizia.

Nella puntata dell’8 ottobre, Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione, ha rivelato che la cugina di Chiara Poggi ha inviato un messaggio alla redazione.

“Sono curiosa di sapere chi l’ha scritto, sono vent’anni di persecuzione”, queste le parole che avrebbe scritto Stefania Cappa.

Il documento dovrebbe essere di 25 pagine e non sarebbe stato firmato.

Cosa c’è nel dossier sulla famiglia Cappa

Come riporta Adnkronos, il testo sarebbe stato visionato dall’agenzia.

Ci sarebbero appunti sull’avvocato Ermanno, la moglie Mariarosa Poggi e le figlie gemelle Paola e Stefania, cugine della vittima.

Tra i dati presenti, appunti e supposizioni oltre a scheda per ogni componente della famiglia con dichiarazioni, numero di scarpe, traffico telefonico e movimenti del 13 agosto 2007.

Nel misterioso dossier anonimo ci sarebbe anche una distinzione tra fatti noti e fatti presentati come novità.

Tra le critiche, quelle che non risulterebbero perquisizioni né ispezioni in casa Cappa, né controlli sulle biciclette di famiglia.

Le parole della madre di Andrea Sempio

Intanto, nella puntata dell’8 ottobre di Mattino Cinque, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“A Garlasco c’erano solo Andrea e Stasi quel giorno? Quel giorno lì non c’erano solo loro due, potevano esserci anche altre persone. L’unica cosa che ho sempre detto è che Andrea non c’entra assolutamente niente, è totalmente estraneo alla morte di Chiara Poggi e spero che venga dimostrato al più presto”, le sue parole.

Infine lo sfogo: “Dopo 18 mesi è veramente pesante questa cosa. Quello che penso io è che contro mio figlio non hanno trovato un cavolo di niente”.