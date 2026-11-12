Garlasco, la rivelazione di De Rensis sulla richiesta di revisione: "Un elemento desterà scalpore"

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Nella richiesta di revisione per Alberto Stasi ci sarà un elemento che "desterà eccezionale scalpore". L’avvocato Antonio De Rensis lo ha ribadito a Mattino Cinque giovedì 12 novembre, senza dire di cosa si tratti. Federica Panicucci gli ha chiesto anche delle indiscrezioni su Francesca Nanni e della possibilità che la Procura generale di Milano presenti una propria istanza.

La revisione per Stasi e le indiscrezioni sulla Procura generale

Federica Panicucci ha ricordato le parole di Ugo Ricci, genetista e consulente della difesa, secondo cui l’istanza metterà in discussione tutti e sette i punti della condanna. De Rensis ha paragonato la sentenza a una casa. Se si abbattono i muri portanti, ha spiegato, viene giù tutto l’edificio.

L’ipotesi di un’iniziativa della Procura generale arriva da un articolo di Stefano Zurlo sul Giornale. Secondo il giornalista, gli uffici milanesi starebbero riesaminando le carte per valutare se sostenere la revisione o presentare una propria richiesta. De Rensis ha detto di non aver mai incontrato la procuratrice né averle parlato. Un’eventuale istanza di Nanni sarebbe per lui "una circostanza molto molto importante". "Uso la massima prudenza", ha precisato.

La difesa di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, sta preparando la sua richiesta. Una volta depositata l’istanza, sarà la Corte d’appello di Brescia a stabilire se è ammissibile.

De Rensis sulla valutazione psicologica di Stasi del 2007

De Rensis ha contestato il modo in cui fu chiesta la valutazione psicologica su Stasi del 2007. "Non aveva l’autorità per fare questo senza il consenso del pubblico ministero", ha detto riferendosi a Luciano Garofano, all’epoca a capo del Ris di Parma. Secondo il legale, Garofano avrebbe comunque dovuto avvertire subito la pm di Vigevano Rosa Muscio.

Garofano ha raccontato a Lo stato delle cose di aver chiesto un parere ad Alessandra Bramante. La psicologa ha negato di aver redatto un profilo su Stasi. Il documento emerso dalle carte del Ris, di cui ha riferito l’Ansa, è privo di firma.

De Rensis si è augurato che Muscio possa raccontare quali risultati le furono comunicati durante la prima inchiesta. Il legale ha citato le due controanalisi sul Dna, entrambe negative, eseguite sul campione prelevato dai pedali della bicicletta di Stasi. La pm, ha sostenuto, avrebbe dovuto conoscerne gli esiti per poterli valutare.

L’udienza preliminare di Sempio a Pavia

Il Tribunale di Pavia ha fissato al 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare per Andrea Sempio. Il gup Luigi Umberto Riganti esaminerà la richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio di Chiara Poggi. Dopo il deposito dell’atto, Sempio ha rivolto un appello al giudice a Porta a Porta, dicendo di sperare che la pressione mediatica non ne influenzi il lavoro.

Ospite di Bruno Vespa è stato anche l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, che ha difeso l’archiviazione di Sempio nel 2017 e ha giudicato deboli gli elementi raccolti a suo carico nella nuova inchiesta.