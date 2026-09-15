Garlasco, la rivelazione di Giada Bocellari sulle foto di Chiara a casa di Alberto Stasi: "In ogni stanza"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Garlasco: già nel 2011 il papà di Alberto Stasi raccontava che in casa vi erano foto di Chiara Poggi e che la moglie portava sempre fiori davanti alle immagini. L’avvocata Giada Bocellari afferma che oggi le foto sono molte di più e insieme ai fiori accompagnano ogni stanza, segno di un dolore mai sopito nella famiglia “acquisita” della ragazza.

In casa di Alberto Stasi tante foto di Chiara

Si torna a parlare di uno dei dettagli più intimi legati al delitto di Garlasco, quello del legame silenzioso che la famiglia di Alberto Stasi ha continuato a mantenere con la memoria di Chiara Poggi, la fidanzata 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta della sua famiglia.

Il padre di Alberto, Nicola Stasi, scomparso nel dicembre 2013, lo raccontava qualche anno prima. “Io Chiara ce l’ho sempre in mente, quasi tutti i momenti. Noi a casa abbiamo su tutti i mobili tre foto nostre e cinque di Chiara. Nel mio giardino ci sono centinaia di piante, di rose. Mia moglie appena sboccia, appena c’è un bocciolo, lo taglia e lo mette davanti alla foto di Chiara”.

ANSA

Garlasco, la conferma di Giada Bocellari

Quella descrizione, resa pubblica in un momento in cui Stasi era stato assolto in primo e secondo grado, trova oggi conferma da chi frequenta ancora la casa della famiglia.

Ospite della trasmissione “Verità Nascoste“, condotta da Milo Infante su Rete 4, l’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha spiegato come quell’abitudine si sarebbe addirittura amplificata.

“Nel 2011 lui parlava di cinque foto, attualmente ce ne sono molte di più” ha affermato la legale. “E credo che l’abitudine che riferiva Nicola Stasi le sia rimasta. Quando mi è capitato di andare non ci sono solo rose, ci sono proprio vasetti con mazzi di fiori. Chiara in quella casa è dovunque, in tutte le stanze”.

La reazione della madre di Alberto Stasi

Chiamata a dare la sua opinione, la penalista ha collegato il gesto al carattere della madre di Alberto, Elisabetta, descritta come una donna estranea a qualunque forma di risentimento verso i familiari della vittima.

“Lo trovo coerente” ha risposto. “La madre di Alberto è una persona che non ha mai, per come l’ho vissuta io, provato alcun tipo di rancore nei confronti della famiglia Poggi. Lei ha un ricordo meraviglioso di questa ragazza”.

“L’esito processuale che ha riguardato suo figlio sotto questo profilo non l’ha spostata neanche di un millimetro” ha aggiunto. “Chiaro che ha sofferto tantissimo per alcune prese di posizione. Ancora oggi non le comprende”.

Bocellari ha poi precisato di non volersi avventurare in interpretazioni psicologiche, restituendo al gesto la sua dimensione più privata. “Penso che i ricordi, il dolore o anche i ricordi belli siano qualcosa di talmente personale che ciascuno di noi si porta dentro e che quindi manifesta, a prescindere da tutto il resto, come sente. La sua preghiera per Chiara credo sia qualcosa di estremamente personale che nessuno può giudicare né in un senso né nell’altro. La porta nel cuore ed è giusto così”.