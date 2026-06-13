Garlasco, la rivelazione di Liborio Cataliotti su Andrea Sempio senza stipendio da due mesi

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Andrea Sempio non riceve più lo stipendio da due mesi. A rivelarlo è stato il suo avvocato difensore, Liborio Cataliotti, intervenendo durante l’ultima puntata della trasmissione Quarto Grado. “Sono arrivato a rifiutare un pagamento che in questo momento di difficoltà Andrea Sempio voleva fare. Sono due mesi che non percepisce lo stipendio”, ha dichiarato il legale parlando delle difficoltà economiche che sta affrontando il suo assistito. Il 38enne è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Pavia nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

Cosa ha detto l’avvocato Liborio Cataliotti su Andrea Sempio

Stando al racconto dell’avvocato, i mancati introiti di Sempio hanno prodotto conseguenze anche sulla gestione delle spese legali sostenute durante questa nuova fase giudiziaria.

Cataliotti ha evidenziato che il suo assistito avrebbe provveduto soltanto a rimborsare alcune spese vive sostenute durante l’attività difensiva e che, proprio per la situazione economica attuale, avrebbe preferito non accettare ulteriori somme.

ANSA

Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha provato a capire come mai il 38enne non percepisse più lo stipendio. “Non voglio parlare per Sempio, è una questione extraprocessuale e dunque non voglio aggiungere altro”, ha replicato il legale.

Perché Andrea Sempio non riceve lo stipendio

In realtà l’avvocato non ha precisato le motivazioni che hanno portato Andrea Sempio a non percepire più il proprio salario.

E, di conseguenza, non ha fornito ulteriori dettagli sull’attività lavorativa del 38enne né sulle cause del mancato versamento delle retribuzioni. Al momento non risultano inoltre spiegazioni ufficiali da parte dell’indagato o di altri soggetti coinvolti.

“Sempio ci paga solo i rimborsi”

Nel corso dell’intervento a Quarto Grado, Cataliotti ha raccontato alcuni aspetti della situazione personale del suo assistito, soffermandosi anche sul rapporto professionale instaurato durante questi mesi.

“Andrea ci paga soltanto i rimborsi“, ha ribadito precisando che non starebbe sostenendo spese ulteriori per la difesa oltre a quelle strettamente necessarie.

Queste dichiarazioni hanno prodotto un’eco mediatica particolare perché rappresentano uno dei pochi racconti pubblici sulla quotidianità di Andrea Sempio da quando il suo nome è tornato al centro dell’inchiesta sul delitto di Garlasco.

“Stiamo annotando, capiamo la situazione della famiglia, ci sono note ancora inevase. Ci sembra rispettoso che vengano rimborsate le spese vive relative ai debiti maturati. Quando verrò pagato, si troverà traccia della fattura di quello che riceverò”.