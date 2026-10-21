Garlasco, la sensazione Milo Infante sulla "tempesta in arrivo": l'attacco a chi condusse le indagini nel 2007

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Un’altra tempesta che non è neanche stata annunciata, però noi la sentiamo arrivare”, questa la sensazione esternata da Milo Infante nella puntata del 20 ottobre di Verità Nascoste sugli sviluppi del caso Garlasco. Il conduttore si è rivolto a chi ha condotto le indagini nel 2027 domandandosi: “Chi ha copiato e perché il contenuto dell’hard disk di Alberto Stasi?”.

Caso Garlasco, la sensazione di Milo Infante

Dopo aver mostrato una lista con le presunte operazioni effettuate sul computer di Alberto Stasi, tra cui copiatura contenuto e svuotamento cestino, Milo Infante ha commentato la vicenda.

“Chi ha copiato e perché il contenuto dell’hard disk di Alberto Stasi? Cosa ne hanno fatto di queste immagini? Cosa ne hanno fatto dei video intimi di Chiara e di tutto quello che c’era nel computer di Alberto Stasi?”, le sue parole.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo titolato “un’indagine al di sotto di ogni sospetto” perché c’è un limite alla decenza che credo che nella indagine di Garlasco sia stato abbondantemente superato”.

Secondo Milo Infante “ogni giorno una verità nascosta emerge, è come se stesse per arrivare un’altra tempesta che non è neanche stata annunciata, però noi la sentiamo arrivare”.

Le parole di Roberto Porta

Nella puntata di Verità Nascoste del 20 ottobre, è intervenuto Roberto Porta, ingegnere ex perito Gip.

L’esperto ha commentato la relazione sulle operazioni svolte dagli inquirenti sul PC di Alberto Stasi.

“Quello è uno stralcio della nostra relazione in cui il dottor Vitelli ci chiese di verificare quali erano le alterazioni che aveva subito sia il personal computer che il disco esterno che aveva Alberto Stasi” ha dichiarato.

“Lì sono elencate tutte le operazioni che son state svolte in quei giorni sostanzialmente. Tenete presente che quelle operazioni lì sono state documentate non in modo particolarmente preciso perché non abbiamo approfondito questo aspetto visto che noi avevamo come focus di analisi la giornata del 12 e del 13” ha aggiunto.

Roberto Porta ha poi concluso: “Il dottor Vitelli ci chiese solo di verificare che tipo di alterazioni erano state fatte. Adesso sarebbe possibile un approfondimento perché comunque sono disponibili delle informazioni che all’epoca non c’erano, decodifiche di alcuni registri del sistema operativo potrebbero dare delle informazioni interiori rispetto all’attività”.

Garlasco, la presunta ispezione dell’auto di Alberto Stasi

Milo Infante è poi tornato sulla presunta ispezione dell’auto di Alberto Stasi nel giorno del delitto di Garlasco.

“All’epoca il brigadiere Pennini poi diventato comandante della stazione racconta l’esatto contrario di quello che accade in realtà”, le parole del conduttore.

Ha poi aggiunto: “I suoi colleghi fuori dalla casa di Chiara Poggi avevano passato al setaccio la macchina, ma come spesso capita si sono dimenticati di fare quella cosa che però è un dovere, è un obbligo, fare un verbale”.

Milo Infante poi mostra le foto della portiera aperta dell’auto di Alberto Stasi

“Queste sono fotografie che sono note a tutti. La portiera della macchina è aperta” ha dichiarato.

Il giallo della porta a soffietto

In un servizio trasmesso nella puntata del 20 ottobre di Verità Nascoste si è parlato anche del giallo della porta a soffietto.

Da quanto si ascolta dalla presunta ricostruzione “nella dinamica del delitto c’è infatti una certezza. Quella porta mentre Chiara veniva uccisa, era chiusa. Lo dimostrano gli schizzi di sangue finiti sulla sua parete. Ed effettivamente Alberto Stasi dice di averla trovata chiusa al momento del suo ingresso nella villetta e di aver fatto una complicata manovra da destra a sinistra per riuscire ad aprirla”.

Nel servizio viene poi ricostruito quanto sarebbe accaduto secondo la redazione del programma: “Il 5 settembre 2007 i RIS la sequestrano, la analizzano e la rimontano, migliorandone anche il meccanismo di apertura. Non vengono trovate tracce di sangue né impronte ritenute utili né di Alberto Stasi né quelle di un eventuale altro assassino”.

Gli accertamenti sarebbero stati “un tampone di polveri dattiloscopiche sul pomello della porta, mentre il 24 agosto inviata una relazione con la quale si dà atto che la porta è stata sottoposta a fumigazione con una sostanza specifica”.

Il servizio ricorda poi che secondo la presunta ricostruzione “non vi è alcuna traccia nel verbale di rilievi”.

Durante Verità Nascoste, Milo Infante si è soffermato anche sulle scarpe indossate dal preusnto killer di Chiara Poggi. A Filorosso, invece, Francesco Maria Avato, all’epoca consulente della difesa con Matteo Fabbri, è tornato sui pedali della bici di Alberto Stasi.