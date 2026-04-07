Garlasco, la storia del biglietto contro Marco Poggi al cimitero emersa dall'intercettazione della madre

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tra i tanti elementi emersi nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco c’è anche un biglietto anonimo che la madre di Chiara Poggi trovò al cimitero settimane dopo e che accusava “Marco” dell’omicidio. Un nome che ha subito fatto pensare a Marco Poggi, fratello della vittima, nonostante si trovasse con i genitori in montagna quando Chiara venne uccisa. Di quel biglietto ha parlato la madre in una telefonata con l’avvocato Tizzoni, intercettata e agli atti dell’inchiesta.

Garlasco, la posizione di Marco Poggi

Nella puntata di lunedì 6 aprile de Lo Stato delle Cose si è parlato, come sempre, anche delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Senza particolari novità, in attesa della chiusura delle indagini, Massimo Giletti ha fatto il punto della situazione e ha parlato della posizione di Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Andrea Sempio, indagato nell’indagine.

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Di Marco Poggi “si sono perse le tracce” ma “ogni tanto viene tirato in ballo”, dice il conduttore, ricordando la sua estraneità alla vicenda.

“È curioso che non si sia mai visto e che Sempio abbia detto: ‘Ha fatto bene ad andarsene lontano'”, afferma Giletti.

L’avvocato di Marco Poggi, Fabrizio Fico, risponde parlando di un “clima tossico assurdo” attorno alla famiglia Poggi: “Sono vittime dell’omicidio, sono stati accusati delle tesi più assurde”.

Marco Poggi, spiega, “è stato preso di mira perché amico del nuovo indagato”: “La sua volontà, che io condivido, è di avere riservatezza, questo ha dato adito a teorie complottiste“.

La storia del biglietto al cimitero

Giletti poi passa a ricordare un altro elemento in qualche modo legato a Marco Poggi: una intercettazione della madre risalente all’ottobre 2007, due mesi dopo l’omicidio.

Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi, parla al telefono con l’avvocato Gian Luigi Tizzoni e rivela di aver trovato al cimitero, sulla tomba della figlia, un biglietto che accusa “Marco” del delitto.

L’intercettazione della madre di Chiara Poggi

Nell’audio, la madre di Chiara Poggi parla di un bigliettino anonimo infilato nella porta della cappella, scritto a stampatello, che la donna ha poi consegnato ai carabinieri.

Nel biglietto c’era scritto: “Ad uccidere è stato Marco“. Dopo averlo trovato la donna si è spaventata: “Sto tremando adesso”, dice parlando con l’avvocato.

Nella conversazione l’avvocato Tizzoni suggerisce che il biglietto potrebbe fare riferimento a Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, e non a Marco Poggi, l’unico altro Marco coinvolto nelle indagini.

A distanza di anni, è lo stesso legale della famiglia Poggi a spiegare quella risposta: “Pensare che ci si riferisse a Marco Poggi mi sembra la cosa più assurda che si potesse immaginare”.

Il giorno dell’omicidio Marco Poggi era con i genitori in vacanza in montagna: “Credo che a nessuno potesse venire in mente il riferimento a Marco o che la mamma avesse sospetti”.

E sul nome di Panzarasa, Tizzoni spiega che era uno dei pochi Marco “che potesse essere abbinato tra le conoscenze” nell’ambito delle indagini.

Anche Panzarasa ha un alibi di ferro per il delitto: si trovava a Loano, in Liguria.