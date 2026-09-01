Garlasco, la strana coincidenza tra le ricerche sul web di Andrea Sempio e Chiara Poggi: cosa si cerca nei pc

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Se restringiamo la lente investigativa sull’attività informatica di Chiara Poggi, la vittima del delitto di Garlasco, e Andrea Sempio, l’unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, potremmo trovare qualcosa di suggestivo. La 26enne e l’amico del fratello, infatti, avevano effettuato ricerche speculari sul web: nel primo caso, Chiara leggeva e scaricava articoli che analizzavano il fenomeno delle droghe, gli omicidi irrisolti e la pericolosità delle sette religiose; Andrea scriveva e ricercava a proposito dell’uomo predatore, cercava test sui serial killer e visitava pagine sulle torture. La redazione di Zona Bianca si domanda, a tal punto, se queste siano coincidenze.

Cos’hanno in comune le ricerche web di Chiara Poggi e Andrea Sempio

Stabilito che la famiglia Poggi ha negato che Andrea Sempio fosse un assiduo frequentatore della villetta di via Pascoli 8, e assodato che dunque raramente sarebbe capitato che Chiara Poggi e l’amico del fratello Marco si incontrassero tra le mura di casa, tra la vittima e l’indagato – ha fatto notare Zona Bianca nel corso della puntata di lunedì 31 agosto – esisterebbe comunque un sottile filo rosso.

Stiamo parlando delle ricerche web. Chiara Poggi, come noto, nella sua pendrive da 2 gigabyte sequestrata dai carabinieri lo stesso 13 agosto 2007, aveva salvato articoli che parlavano dei pericoli della droga, di pedofilia, sette e altri scritti in cui venivano analizzati i fenomeni più oscuri dell’animo umano.

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Dall’altra parte Andrea Sempio, invece, cercava test psicologici sui profili dei serial killer e, come riportato sull’informativa dei carabinieri del 2026, avrebbe palesato “interesse per il satanismo, gli omicidi, gli assassini, i predatori, la violenza sulle donne”, oltre a “l’esame autoptico e i fenomeni cadaverici“.

Zona Bianca si interroga se il fatto che le ricerche web di Chiara Poggi e Andrea Sempio fossero così speculari sia una coincidenza, o se la ragazza si stesse documentando su informazioni di cui era a conoscenza.

L’ammissione di Gennaro Cassese sullo scontrino

Nel corso della puntata di Zona Bianca è intervenuto anche Gennaro Cassese. L’ex ufficiale dei Carabinieri che guidò le prime indagini sul delitto di Garlasco, ha ammesso un errore procedurale durante l’interrogatorio del 2008 ad Andrea Sempio.

Cassese ha definito una “cappellata” la mancata verbalizzazione dell’interruzione dell’atto, avvenuta quando Sempio dichiarò di avere a casa lo scontrino del parcheggio. Il colonnello ha chiarito che non vi erano elementi oggettivi o telefonate per collocare Sempio sulla scena del crimine, precisando che gli effettivi accessi e le uscite dell’indagato dalla caserma possono essere verificati esclusivamente tramite il registro del piantone.

Garlasco verso la revisione? Parla Giada Bocellari

L’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, a Zona Bianca ha fatto il punto sulla revisione del processo per l’omicidio di Chiara Poggi. Con la scadenza delle indagini della Procura di Pavia fissata al 28 settembre, l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio potrebbe arrivare entro fine ottobre.

Sebbene i due binari giudiziari siano formalmente separati, Bocellari sottolinea come nei fatti si intersechino. La legale si dichiara ottimista sulla decisione finale della Procura di Milano, evidenziando una diffusa consapevolezza circa la fragilità del quadro probatorio che condusse alla condanna del suo assistito.