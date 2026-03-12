Garlasco, la telefonata di un secondo di Sempio nel giorno dell'omicidio: "Non poteva essere distante da casa"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una telefonata di un solo secondo, fatta da Andrea Sempio, è una delle tessere del mosaico del caso Garlasco al quale gli investigatori cercano di dare una collocazione. Quella telefonata venne effettuata da Sempio alle 9:58, nella mattina del 13 agosto 2007, nello stesso giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi. Quella mattina Sempio andò a Vigevano, secondo il suo racconto. Secondo le ricostruzioni proposte dal programma Mattino Cinque, la chiamata sarebbe stata agganciata da una specifica cella telefonica situata a Garlasco.

La telefonata di Andrea Sempio

La trasmissione ha analizzato la cella "Santa Lucia", identificata con il codice PV0928. Si tratta di una stazione radio base dotata di tre settori di antenna, ciascuno orientato verso una porzione diversa del territorio di Garlasco e delle aree circostanti.

Le mappe tecniche relative al 2007 indicano che la telefonata di Sempio fu agganciata dal settore numero 2 della cella. Per testare l’attendibilità della ricostruzione, la trasmissione Mediaset ha effettuato un sopralluogo sul luogo insieme all’ingegnere delle telecomunicazioni Roberto Porta, utilizzando un software capace di misurare la potenza e la direzione del segnale delle antenne.

Il test è consistito nel controllare diversi punti di confine del settore di copertura per capire se, a distanza di anni, la distribuzione del segnale sia rimasta coerente con quella documentata nel 2007.

Nel corso delle prove, i tecnici hanno individuato tre punti campione nei quali il telefono risultava ancora oggi agganciato al settore 2 della cella Santa Lucia. Secondo quanto riferito durante il servizio, questi riscontri confermerebbero che la mappa di copertura dell’epoca sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quella attuale.

Le celle telefoniche a Garlasco

La ricostruzione è poi proseguita partendo dall’abitazione dove Sempio viveva nel 2007 e muovendosi in direzione di Vigevano, lungo il percorso che il giovane avrebbe compiuto quella mattina.

Durante il tragitto, gli operatori hanno osservato il momento in cui il telefono smette di agganciare il settore 2 della cella PV0928 e passa invece al settore 3, che copre un’area più distante dal centro di Garlasco.

Secondo le rilevazioni effettuate nel servizio, questo cambio di settore avverrebbe dopo circa un minuto e 18 secondi di spostamento dall’abitazione di Sempio in direzione Vigevano. In altre parole, superato quel punto il telefono non risulterebbe più connesso al settore 2.

"Dopo un minuto e 18 secondi, il settore tre della cella 0928 è la miglior servente, quindi se Andrea avesse fatto la chiamata fuori, distante da casa sua, non avrebbe potuto percorrere più di un minuto e 18 secondi", viene detto.

"Quindi se Andrea non avesse fatto la telefonata da casa sua e l’avesse fatta in movimento, avrebbe al massimo risparmiato un minuto e 15, non di più", si conclude nel servizio.

La tesi portata avanti dalla trasmissione: la ricostruzione suggerirebbe che una telefonata agganciata dal settore 2 difficilmente potrebbe provenire da un punto più lontano lungo quella direttrice. In altre parole, se la chiamata fosse stata effettuata mentre il telefono si trovava già in movimento oltre quella soglia, sarebbe stato più probabile l’aggancio del settore 3 o di un’altra cella.

La conclusione proposta dal servizio: la chiamata di un secondo effettuata alle 9:58 sarebbe compatibile con una posizione molto vicina alla casa di Sempio o comunque all’interno dell’area coperta dal settore 2 della cella Santa Lucia. E nel caso in cui il telefono fosse stato già in viaggio verso Vigevano, secondo il test mostrato nel programma, la differenza temporale rispetto alla partenza dall’abitazione sarebbe stata limitata, al massimo poco più di un minuto.

La domanda conclusiva: "E dunque Andrea, partendo dalla sua abitazione o nei pressi della sua abitazione, sarà riuscito a raggiungere il parcheggio Sant’Ambrogio a Vigevano nei tempi che lui ha dichiarato?".

Margini di errore

Nel servizio non viene approfondito, ma bisogna in ogni caso ricordare che le celle telefoniche possono indicare quale antenna abbia servito il telefono e quindi una zona probabile, ma non il punto preciso in cui si trovava l’utente. Inoltre fattori come ostacoli, traffico della rete e condizioni radio possono far agganciare celle diverse anche nello stesso punto. Si tratta in ogni caso di ricostruzioni tecniche che non consentono di individuare con precisione la posizione di una persona, ma soltanto l’area servita da una determinata antenna.

Si ricorda che, sebbene le indagini su Andrea Sempio siano state inizialmente archiviate, nel 2025 la Procura ha nuovamente iscritto Sempio nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio in concorso. Tale atto è finalizzato al compimento di nuovi accertamenti e non costituisce una dichiarazione di colpevolezza: l’indagato resta protetto dalla presunzione di innocenza fino a un eventuale giudizio definitivo.