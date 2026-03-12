Garlasco, la teoria di Lovati sul movente e i tagli sulle palpebre di Chiara Poggi: "Non doveva guardare"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, sostiene che Chiara Poggi sia stata uccisa a Garlasco da una cerchia internazionale di pedofili. La ragazza avrebbe riconosciuto, in alcuni film trovati su internet durante delle ricerche, “persone reali”. L’indizio su cui si basa questa teoria sarebbero alcuni tagli trovati sulle palpebre della vittima, fatti perché “non doveva guardare”.

I file nel computer di Chiara Poggi

La procura di Pavia è in attesa dei risultati di una delle ultime perizie sul caso di Garlasco, quella sul Pc della vittima, Chiara Poggi.

Nei mesi precedenti al suo omicidio infatti, la ragazza aveva nascosto alcuni file alla visione all’interno del suo computer e in una chiavetta.

L’8 giugno Chiara Poggi visiona e salva su una chiavetta USB un articolo che traccia il profilo di un generico pedofilo.

Sempre l’8 giugno, la ragazza archivia un articolo sull’anoressia e su come comportamenti abusivi all’interno di relazioni sentimentali possano essere un fattore di rischio.

Il 12 giugno salva un reportage sulle vittime di violenza da parte di ecclesiastici. Salva poi articoli su sostanze stupefacenti e omicidi irrisolti.

Sul computer di chiara sono inoltre stati trovati immagini e video intimi di lei con Alberto Stasi, allora suo fidanzato, condannato per il suo omicidio. Questi file erano stati dapprima posti in una cartella protetta da password e poi nascosti alla visualizzazione.

I tagli sulle palpebre della vittima

Alla trasmissione Mattino Cinque, l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha legato questi dettagli ad alcune ferite trovate sulle palpebre della vittima.

Lovati sostiene che queste ferite siano state “fatte con un bisturi“, e che non si tratti di tagli occorsi durante la colluttazione.

Nessuna perizia o autopsia ha mai sostenuto la tesi di ferite postume sul corpo di Chiara Poggi.

L’avvocato sostiene che: “Questo significa che Chiara non avrebbe dovuto guardare. Guardare cosa, lo sapremo se la consulenza sarà determinante in questo senso”.

La teoria di Lovati sul movente dell’omicidio di Garlasco

Lovati ha una propria teoria su cosa Chiara Poggi abbia visto. Secondo l’avvocato, la vittima avrebbe riconosciuto “dei personaggi veri, esistenti, torture, uccisioni, pedopornografia“.

Nessuno dei file trovati sul computer di Chiara Poggi è riconducibile a contenuti di questo tipo, stando alle perizie.

“L’hanno eliminata lasciando quel messaggio sulle palpebre” sostiene Lovati.