Garlasco, la teoria di Lovati sulle foto di Andrea Sempio e sulla mancata telefonata a Marco Poggi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le foto emerse dopo 18 anni che ritraggono Andrea Sempio fuori dalla casa di Chiara Poggi a distanza di poche ore dall’omicidio della giovane hanno riacceso con forza i riflettori mediatici sulle indagini in corso per fare chiarezza sul delitto di Garlasco. L’ex avvocato del 37enne, Massimo Lovati, ha detto la sua sulle immagini, affermando che gli scatti non fanno altro che confermare la versione già fornita dal suo ex assistito.

Garlasco, Massimo Lovati commenta le foto di Andrea Sempio

Lovati ha parlato ai microfoni di Mattino 5, rispondendo ad alcune domande della conduttrice Federica Panicucci. A proposito delle foto emerse di recente che collocano Sempio vicino alla scena del crimine poche ore dopo l’uccisione di Chiara Poggi, ha dichiarato: "Per me queste fotografie sono rilevanti solo perché confermano il racconto di Andrea".

"Qui ci siamo interrogati molto sul perché Andrea non abbia chiamato Marco Poggi, che idea si è fatto?", ha poi chiesto Panicucci, in riferimento al fatto che l’indagato, amico del fratello di Chiara, non abbia telefonato subito a quest’ultimo dopo aver saputo della morte della ragazza.

"Perché non ha chiamato Marco? Potrebbe non averlo chiamato per discrezione", ha tagliato corto Lovati, lasciando intendere che per lui, tale dettaglio, è poco rilevante.

Chi ha scattato le foto a Sempio e chi le ha divulgate

Le immagini inedite di Sempio sono state divulgate da Francesca Bugamelli, nota su YouTube come Bugalalla Crime. Bugamelli ha avuto gli scatti da Stefania Villani, ossia la fotografa che realizzò alcune foto in via Pascoli immediatamente dopo che si seppe dell’omicidio di Chiara Poggi.

Bugamelli ha di recente intervistato Villani, la quale ha riferito che il 13 agosto 2007 era a pranzo con un giornalista con cui stava lavorando a un altro caso.

Quest’ultimo ricevette da una sua fonte l’informazione che a Garlasco era appena stato compiuto un assassinio. Così i due si recarono in via Pascoli dove Villani scattò diverse foto.

Perché gli scatti sono emersi a distanza di 18 anni dal delitto

Perché le immagini sono emerse soltanto ora? Villani ha spiegato che quel giorno scattò diverse foto, senza nemmeno sapere chi fosse Sempio, d’altra parte nessuno lo conosceva mediaticamente all’epoca.

Pochi giorni fa, mentre stava ascoltando la YouTuber Bugalalla, le si è accesa la cosiddetta lampadina. Si è cioè chiesta se nelle foto realizzate 18 anni fa in via Pascoli potesse aver per caso immortalato Sempio.

A raccontare come sono stati rintracciati gli scatti, poi consegnati a chi sta indagando sul caso, è stata sempre Bugalalla: "Due sere fa, mentre Stefania era con il marito e seguiva una mia diretta, le si è aperto un ricordo. ‘Ma non abbiamo fotografie di quel giorno?’. Sono andati alla ricerca di questo hard disk e le hanno trovate. Poi mi hanno mandato le foto perché si fidano di me e del mio lavoro".