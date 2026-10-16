Garlasco, la teoria di Ugo Ricci genetista di Stasi sul test dei pedali: "Forse pescato dal tubo sbagliato"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ugo Ricci, consulente di Alberto Stasi, avanza una nuova ipotesi sul Dna di Chiara Poggi trovato sui pedali della bici del suo assistito. Secondo il genetista ci potrebbe essere stato un “errore” pratico. “Posso immaginare che abbiano pescato, in totale buona fede, dal tubo sbagliato”, ha affermato in un’intervista. Fuor di linguaggio tecnico, il materiale genetico analizzato potrebbe essere stato prelevato da un’altra sorta di provetta, che viene definita dagli esperti “tubo con sopra un codice identificabile”.

Cosa ha detto il genetista di Alberto Stasi

Al settimanale Gente, Ugo Ricci ha parlato in maniera dettagliata di quello che potrebbe, a suo dire, essere accaduto durante l’analisi del materiale genetico di una delle prove ritenute schiaccianti per la condanna di Alberto Stasi.

Nello specifico ha descritto cosa è un tubo.

ANSA

“Da qualunque reperto si parta – un tampone preso dai pedali, sangue, saliva, un mozzicone di sigaretta – il tecnico in laboratorio ne estrae la matrice biologica. Quello che ne esce sono circa due gocce di un liquido incolore poste all’interno di un tubo che sopra avrà scritto un codice identificabile”, le sue parole.

Quindi ha fatto una sua personale ricostruzione per poi arrivare ad una conclusione.

C’è stato un errore, in buona fede, sulla totale compatibilità tra la traccia genetica trovata sui pedali della bici di Alberto Stasi e il dna di Chiara Poggi.

La ricostruzione

Gente ha ricostruito cosa è accaduto dopo la morte di Chiara Poggi e come si è arrivati alla famosa prova sulla bici di Alberto Stasi.

Il 19 settembre 2007 il genetista dei Ris di Parma si occupa di “caricare” la traccia di materiale genetico trovato sui pedali della bicicletta del fidanzato della vittima oltre al dna trovato sul cucchiaino trovato nella villetta del delitto di Garlasco e presumibilmente utilizzato da Chiara.

Il primo risultato del dna sui pedali rimanda “blandamente alla vittima e poi un risultato perfettamente compatibile”.

Il giorno dopo, sempre secondo la ricostruzione di Gente, il capitano della sezione biologia dei Ris, all’epoca consulente del pm incaricato, effettua due nuove prove sul campione estratto dalla bicicletta e l’esito sarebbe risultato totalmente negativo.

Queste due ultime analisi sarebbero state ignorate e avrebbero potuto scagionare Alberto Stasi secondo il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone.

Ugo Ricci, insieme a Pasquale Linarello, avrebbero ritrovato queste ultime due analisi nei documenti che i Ris avrebbero negato loro per lungo tempo.

Le parole del genetista Ugo Ricci

A Gente, Ugo Ricci ha dichiarato: “E lì siamo cascati dal pero, perché è stato negato alla difesa di Alberto un diritto fondamentale: l’esito andava comunicato alle parti in contraddittorio. Così come il fatto che non ci fosse sangue da nessuna parte, né sui pedali né sulla bici.

Inoltre il genetista afferma che si sarebbero effettuati altri test alla ricerca di sangue sulla bici “ma non si è trovato nulla”.

Sui dati grezzi ha dichiarato: “Sul cucchiaino le prime analisi danno profilo negativo. Le successive danno profilo bruttissimo, che avrebbe dovuto essere almeno rianalizzato. Marino allora lo attribuisce a mano. È una forzatura, ma in effetti corrisponde a Chiara. Il dato quantitativo sui pedali invece stupisce: è un numero molto elevato”.

A domanda risponde senza mezzi termini: “Non si può non pensare a un errore di laboratorio. Perché ho una sola analisi che restituisce un Dna completo – il 19 settembre – seguita da due test totalmente negativi – il 20 – e da altri 15 campionamenti dove non c’è né Dna né tantomeno sangue”.

La provetta della discordia

Tornando sul tubo, definito fuori di linguaggio tecnico provetta, Ugo Ricci aggiunge: “Badate bene: il liquido è identico. Sia che arrivi dal sangue sia che arrivi dalla saliva, per esempio, non c’è differenza: per la tracciabilità è dunque indispensabile che io lo peschi dal tubo giusto. Il sospetto è che qui non sia accaduto”.

E poi conclude: “L’errore ci sta. E secondo me qualcuno se ne è accorto, altrimenti perché rifare i test il giorno successivo al risultato positivo? Occultare l’errore però è imperdonabile. Cosa è successo? Spero di cuore che a Marino torni la memoria al più presto”.

Intanto, tra le ultime notizie sul delitto di Garlasco, ci sono anche le parole di Andrea Sempio e la paura di essere stato arrestato dal primo giorno e il colonnello Gennaro Cassese pronto a chiedere scusa in caso di assoluzione di Alberto Stasi.