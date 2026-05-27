Garlasco, la tesi di Massimo Lovati sull'omicidio di Chiara Poggi: "Stasi innocente come Sempio, ha coperto"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Massimo Lovati, l’ex legale di Andrea Sempio, ha lanciato una sua tesi sul delitto di Garlasco. Il legale ha detto di credere che Alberto Stasi sia innocente e non abbia ucciso Chiara Poggi e che sia stato condannato “per una bugia” per coprire altri.

La tesi di Lovati sul delitto di Garlasco

Massimo Lovati ha spiegato a Open di credere “all’innocenza di Stasi, come credo all’innocenza di Sempio”.

Per l’avvocato la Corte d’Assise d’Appello bis avrebbe condannato l’ex fidanzato di Chiara Poggi “per una bugia“, ma senza chiedersi “come mai Stasi avesse mentito”.

ANSA

“La perizia della camminata, la perizia Testi. Stasi non poteva aver scoperto il cadavere di Chiara Poggi – è l’ipotesi di Lovati – perché aveva le scarpe pulite. Quindi ha detto una bugia, una grossa bugia perché lui non è mai entrato lì”.

Secondo il legale, però, “bisognava chiedersi come mai ha detto una bugia, non fare un’equivalenza tra bugia e responsabilità. Siccome ha detto una bugia, allora è l’assassino. Non si fa così. Lui ha coperto altri, su cui non si è investigato minimamente”.

Chi avrebbe coperto Stasi, secondo Lovati

Alla domanda su chi avrebbe coperto Alberto Stasi, Massimo Lovati è tornato a parlare di una presunta “organizzazione criminale internazionale“.

La tesi del legale non trova però appigli nei documenti prodotti in quasi vent’anni di indagini, accertamenti e processi.

Nelle carte delle Procure non sarebbe mai comparsa una organizzazione criminale internazionale e non è mai stato indagato nessun altro oltre ad Alberto Stasi e Andrea Sempio.

Il processo per diffamazione

Intanto Massimo Lovati è stato rinviato a giudizio per diffamazione a Milano per alcune accuse rivolte allo studio Giarda, i difensori di Alberto Stasi, per la presunta “macchinazione” costruita attorno a Sempio nel 2016.

Il processo inizierà il 14 settembre e il legale ha spiegato di aver parlato fatto le dichiarazioni sui legali di Stasi in un “momento di foga“.

“Io non volevo diffamare gli avvocati Giarda. Ho parlato di “macchinazione” perché mi sembrava una macchinazione. E in effetti il decreto di archiviazione lo conferma”, ha detto.

“Se leggete il decreto di archiviazione del 2017, troverete un’espressione del dottor Lambertucci, che allora era il gup, in cui parla di un ‘maldestro tentativo di riaprire le indagini’. Tra ‘maldestro tentativo di riaprire le indagini’ e ‘macchinazione’, sì, certo c’è una certa differenza. ‘Maldestro tentativo’ evoca la colpa, in un certo senso. Invece ‘macchinazione’ evoca il dolo. Però di mezzo c’è il dolo eventuale”, ha affermato.

Gli avvocati Fabio ed Enrico Giarda hanno chiesto un risarcimento complessivo di 116mila euro per i danni morali e d’immagine subiti. Lovati ha scelto deliberatamente di non percorrere scorciatoie processuali e di andare a dibattimento pubblico perché è sicuro di essere “innocente” e che ciò verrà stabilito “nel corso del processo”.