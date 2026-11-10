Garlasco, la vedova di Giovanni Ferri dopo la riapertura del caso ha "paura che possa capitarmi qualcosa"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La vedova di Giovanni Ferri teme di "fare la fine" del marito. Ha detto così ai microfoni di Mattino Cinque la moglie dell’anziano trovato senza vita a Garlasco tre anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi. La morte dell’88enne è stata archiviazione come suicidio, ma a distanza di 16 anni la procura di Pavia ha riaperto le indagini procedendo contro ignoti sull’ipotesi di omicidio, a seguito della denuncia presentata dalla donna che non ha mai creduto in un gesto volontario.

La riapertura delle indagini sulla morte di Giovanni Ferri

Il cadavere di Giovanni Ferri fu trovato in una strettoia a Garlasco il 20 novembre 2010, con profonde ferite da arma da taglio ai polsi e alla giugulare. Circostanze anomale secondo la moglie, Gabriella Conti, che ha sempre sospettato ci fosse un’altra verità dietro la catalogazione della morte del marito come suicidio.

"Sembra un posto più per nascondere un corpo, che per andare a fare un’azione suicidaria", ha dichiarato il legale della vedova, l’avvocato Fabrizio Gallo. La donna non era mai stata sentita sui fatti prima della deposizione formale di due ore in seguito alla denuncia.

Le nomine dei consulenti

Nella giornata di martedì 10 novembre, l’avvocato Gallo ha annunciato in diretta a Mattino Cinque le nomine di due nuovi consulenti: il prof. Francesco Maria Galassi, medico e antropologo forense, e la dott.ssa Immacolata Vitulli, grafologa.

"In base al deposito della nomina e conseguentemente la nomina, ho richiesto al pubblico ministero procedente di poter acquisire noi stessi, e poi verrà consegnato alla dottoressa Vitulli l’originale di quella parte di diario, perché per noi è importante risalire al momento in cui quel disegno è stato fatto, è assolutamente necessario sapere questo" ha spiegato il legale.

Le parole della vedova

Intervistata sempre dalla trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci, Gabriella Conti si è detta "contenta che finalmente si possa arrivare a una conclusione e sapere cosa esattamente è successo a mio marito"

Alla notizia che la procura di Pavia non abbia trovato il fascicolo sulla morte del marito, la donna ha commentato sospettando che l’abbiano "buttato via o l’hanno distrutto".

"Però mi fa meraviglia che ci sono i reperti ancora. I reperti sono ancora conservati, il coltello e i fazzoletti sono ancora all’ufficio corpi di reato. Meno male, perché si può vedere indagare da quello come mai" ha aggiunto.

"Spero che vengano a capo una soluzione, che mi dicano cosa è successo e anche quando è stato fatto perché in quel posto lì per me l’hanno portato dopo e perché hanno archiviato tutto e come mai, da che ho letto, la salma è stata mossa dai carabinieri e hanno detto che era andato là il medico legale, il medico legale non è mai andato, è andato soltanto per là, è che l’ha detto lui, scritto, l’ho visto sul fascicolo" ha detto ancora la vedova, sottolineando di aver paura "che magari mi possa capitare qualcosa, non lo so. Spero di non fare la fine di mio marito".