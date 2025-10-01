Garlasco, la verità del padre di Sempio sul biglietto trovato in casa e le intercettazioni su Mario Venditti

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Garlasco, il padre di Andrea Sempio ha chiarito i dubbi su movimenti di denaro, biglietto sospetto e intercettazioni. Ha spiegato che i 40mila euro movimentati provenivano da un prestito concesso dalle sorelle per pagare gli avvocati, che il pizzino trovato in casa riguardava delle marche da bollo e che le frasi su Mario Venditti sono state male interpretate.

Garlasco, l’intervista al padre di Sempio

Nella puntata di Mattino Cinque andata in onda mercoledì 1° ottobre, è stata trasmessa un’intervista a Giuseppe Sempio, padre di Andrea (attualmente indagato per il delitto di Garlasco).

A Sempio sono stati innanzitutto chiesti chiarimenti sui movimenti di denaro sospetti: dai controlli della Finanza sono emersi movimenti per 40mila euro tra fine 2016 e inizio 2017. Giuseppe Sempio avrebbe prelevato tali somme in contanti nel giro di otto mesi: una delle ipotesi è che i Sempio possano aver usato il denaro per corrompere l’ex Procuratore Mario Venditti.

"Questa cosa qua manco ci è passata per la testa", ha risposto Sempio. "Ho avuto un prestito di 40mila euro dalle mie sorelle per sostenere la causa".

Giuseppe Sempio sostiene dunque che il denaro sia stato prelevato e utilizzato per pagare gli avvocati.

La versione di Giuseppe Sempio sul biglietto trovato in casa

Eppure, le nuove perquisizioni da parte della Guardia di Finanza avvenute lo scorso maggio a Garlasco hanno permesso di rinvenire un bigliettino, del quale si discute ormai da giorni, con su scritto "Venditti gip archivia X 20.30 euro".

Giuseppe Sempio ha però affermato a Mattino Cinque che quell’appunto si riferisce alle spese per le marche da bollo necessarie per ritirare alcuni documenti.

"A me è stato spiegato che ci volevano delle marche da bollo", ha affermato.

Le intercettazioni su Mario Venditti

A Giuseppe Sempio sono state infine poste anche alcune domande in riferimento alle intercettazioni relative a una conversazione col figlio Andrea.

Da una di queste intercettazioni, sarebbe emersa la frase "Il Pm è dalla nostra parte".

"È stato detto da un avvocato nostro, non ricordo chi", ha risposto Sempio, affermando quindi che la frase era riferita a una semplice sensazione di uno dei legali che assistono il figlio.

In merito alla frase "Bisogna portare i soldi su", anch’essa estrapolata dalle intercettazioni, il padre dell’indagato per il delitto di Garlasco ha infine affermato che l’ufficio degli avvocati si trovava al secondo o al terzo piano di un palazzo. Sostiene dunque che, anche in questo caso, i soldi di cui si parlava fossero relativi alle parcelle dei legali.

Sempio ha negato ogni ipotesi di corruzione, affermando che si tratta di "una cosa assurda" e definendo l’ex procuratore Venditti "una persona integra".