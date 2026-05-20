Garlasco, la verità del vigile del fuoco su Daniela Ferrari: che rapporto aveva con la madre di Andrea Sempio

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nell’attesa del possibile rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio, il caso di Garlasco continua a tenere banco. Gli elementi su cui vertono le principali discussioni su tv e giornali sono l’impronta 33 e lo scontrino, l’alibi dell’indigato per l’omicidio di Chiara Poggi che però, secondo la Procura di Pavia, sarebbe falso. Ad alimentare questa tesi, i rapporti tra la madre di Sempio, Daniela Ferrari, e un vigile del fuoco. Si sono sentiti via messaggio la sera prima e la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto: i pm sospettano che non sia stato Andrea Sempio a stampare il ticket del parcheggio di Vigevano, sede della caserma dei vigili del fuoco dove, proprio il 13 agosto, il pompiere era di turno.

Cos’ha detto il vigile del fuoco

Gli inquirenti, durante la SIT (ossia le Sommarie Informazioni Testimoniali) del 31 marzo 2025, fanno un resoconto dei messaggi scambiati tra il vigile del fuoco e Daniela Ferrari la sera del 12 agosto 2007: 17, tra le 20:30 e le 21:30. Scambio che riprende al mattino del 13 agosto, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, tra le 08:47 e le 09:09. Così, al pompiere viene chiesto conto dei rapporti con la madre di Sempio.

Questa la risposta: "Abbiamo avuto incontro solo ed esclusivamente di natura intima, non c’era nessuna relazione sentimentale".

Alla domanda su dove si incontrassero, risponde "a casa da me, veniva con la sua auto", non a Vigevano ma nemmeno a Garlasco, dato che l’uomo all’epoca abitava in un altro paesino del Pavese. Versione confermata da Ferrari nel settembre 2025 a Quarto Grado:

L’uomo, rispondendo alle richieste degli inquirenti, conferma che solitamente si accordassero "il giorno prima anche per capire se ero libero".

Alla domanda se si fossero mai visti a Vigevano, anche solo per un caffè, risponde "no (…), lei poi era sposata".

I carabinieri hanno accertato che la mattina dell’omicidio il vigile del fuoco fosse in servizio: il 17 aprile 2025 lo ricontattano per chiedergli se fosse mai accaduto che la madre di Sempio fosse andata a Vigevano mentre lui era di turno.

Alla sua risposta negativa, gli chiedono se secondo lui Daniela Ferrari "poteva essere tipo da venire a Vigevano a controllare a sua insaputa se effettivamente stesse lavorando", ma la risposta è "Non credo".

Il vigile del fuoco e la madre di Sempio non si vedono più da anni, come confermato dall’uomo: "Quando non mi facevo sentire mi mandava messaggi pesanti accusandomi di essere sparito, ho interrotto proprio perché non volevo alcun impegno (…). Ho frequentato massimo per 2 o 3 mesi nel periodo estivo, ci saremmo visti a casa mia 3 o 4 volte".

Il malore di Daniela Ferrari

Pochi giorni dopo, il 2 maggio 2025, Daniela Ferrari viene sentita dalla Procura, accusando un malore: sembra, secondo Il Tempo, che la domanda riguardasse proprio il vigile del fuoco.

Vigile del fuoco che sarebbe stato in servizio proprio a Vigevano, a poca distanza dal parcheggio nel quale Andrea Sempio ha raccontato di aver ritirato il ticket, poi consegnato agli inquirenti per provare il suo alibi.

Dopo il malore, l’allora avvocato dell’indagato, Massimo Lovati, aveva parlato di abuso: "Le sommarie informazioni testimoniali devono interrompersi quando la persona si avvale della facoltà di non rispondere. Tutta questa cosa scaturisce da un abuso dell’ufficiale di polizia giudiziaria che ha sentito la signora Daniela: quando ha dichiarato di volersi astenere, dovevano chiudere il verbale", aveva dichiarato a Il Giorno.

L’intercettazione sullo scontrino

Nell’informativa finale dei carabinieri, all’audizione del vigile del fuoco segue la famosa intercettazione del 22 ottobre 2025: dalla conversazione tra i genitori di Sempio, i due parlerebbero dell’inattendibilità di un ipotetico supertestimone, con Giuseppe Sempio che sembrerebbe dire alla moglie – almeno secondo gli investigatori – una cosa che potrebbe finalmente fugare i dubbi residuali sulla provenienza dello scontrino: "Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu".

La Procura, come riporta Il Giorno, conclude che "l’alibi di Sempio si ritiene inattendibile".

Non esiste una frase, che pur troviamo negli atti d’indagine – ribatte l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio con Angela Taccia – secondo la quale il padre afferma che lo scontrino lo ha fatto la moglie. Anzi, ironizzano su questa versione".

Lo scontrino e il presunto incontro con il vigile del fuoco sono alcuni degli argomenti affrontati da Liborio Cataliotti a Storie Italiane.

Cos’aveva detto Daniela Ferrari sull’innocenza del figlio

Mesi fa, ai microfoni di Mattino 5, Daniela Ferrari aveva difeso il figlio al centro delle nuove indagini sul delitto di Garlasco: "Non è l’assassino, non potranno dimostrarlo. Se dovesse essere arrestato per una cosa che non ha fatto, da mamma è una cosa che non riesci a superare, ma so che verrà arrestato da innocente, se dovesse succedere. Non ha fatto assolutamente niente. Non va in giro ad ammazzare la gente (…). L’unica cosa che ci interessa è che esca da questa storia, perché comunque ne uscirà si terrà un’immagine sporca addosso: gli imbecilli che creederano che è colpevole ci saranno sempre".