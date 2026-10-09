Garlasco, la verità di Matteo Fabbri sulle analisi sui pedali a Le Iene: "Non ci è stato mostrato nulla"

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Le Iene sono ritornate a occuparsi del delitto di Garlasco. L’inviato Alessandro De Giuseppe ha intervistato Matteo Fabbri, che nel 2007 era consulente della difesa di Alberto Stasi insieme al collega Francesco Maria Avato. Fabbri, nel contesto del giallo sugli esami condotti sui pedali di Stasi nel 2007, riferisce che di quegli esiti degli esami di laboratorio effettuati dal Ris di Parma "non ci è stato mostrato nulla". Solamente i carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche, dunque, sarebbero stati a conoscenza degli esiti negativi.

La verità di Matteo Fabbri sui pedali a Le Iene

Come noto, il 28 settembre i pm di Pavia hanno reso nota l’assenza degli atti relativi ad almeno due contro-analisi condotte sui pedali della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi. Secondo la Procura, queste analisi davano esito negativo, dunque escludevano la presenza del Dna di Chiara Poggi su quei pedali. L’ipotesi è che il Ris abbia intenzionalmente omesso quegli atti con lo scopo di indirizzare le indagini verso Alberto Stasi.

Matteo Fabbri, il genetista forense che nel 2007 era consulente della difesa di Stasi insieme a Francesco Maria Avato, riferisce a Le Iene che "il 10 di settembre fu ispezionata la bicicletta" con "tamponature su manopole, leve dei freni, sellino e infine sui pedali".

I due tamponi furono inseriti nella stessa provetta "e così nacque il famoso campione BU_P", che significa "bici uomo pedali". Il 17 settembre i consulenti firmarono un foglio per autorizzare i carabinieri del Ris a procedere con le analisi di laboratorio. L’allora comandante Luciano Garofano ha sempre sostenuto che "tutte le analisi furono fatte nel contraddittorio", ovvero con la presenza dei consulenti di tutte le parti, ovvero Marzio Capra per i Poggi e Fabbri e Avato per Stasi. Invece, a quanto pare, non andò così.

I consulenti furono riconvocati il 24 settembre. Nella puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 2 ottobre Marzio Capra ha riferito a Gianluigi Nuzzi di essere stato messo al corrente di quegli esiti negativi, ma Fabbri ad Alessandro De Giuseppe dice il contrario: "Non abbiamo visto nulla, non ci è stato mostrato nulla". Le Iene fanno notare che in un verbale dei carabinieri è scritto che il 24 settembre 2007 il capitano Alberto Marino avrebbe fatto "prendere visione dei risultati sinora ottenuti" a tutti i consulenti di parte, ma non viene specificato a quali risultati si stia riferendo.

La smentita sui risultati delle analisi

Ad Alessandro De Giuseppe, Matteo Fabbri sottolinea che "il consulente del pubblico ministero deve trasmettere tutti gli atti alla Procura, non una selezione degli atti". I pm di Pavia, ribadiamo, sostengono che di quegli atti non vi sarebbe traccia. Brevemente, ciò significa che il Ris potrebbe aver omesso quei risultati sia ai consulenti che al pubblico ministero.

"Perché nessuno dei consulenti ha mai nominato questi campioni nella propria relazione?", si domanda Fabbri.

La spiegazione dell’ex capitano Alberto Marino

Alla domanda dei magistrati su quella omissione, il 10 settembre l’ex capitano del Ris Alberto Marino, che nel 2007 era consulente della Procura di Vigevano, ha riferito che "può essere che a Fabbri sia stato detto: ‘Guarda, questi sono i dati venuti bene, consideriamo questi, questo è il profilo di Chiara Poggi'", e ha aggiunto: "Non posso escludere che gli sia stato fatto vedere".

Matteo Fabbri, a Le Iene, nega questa circostanza, e dice: "Se avessimo saputo di questi dati avremmo sicuramente chiuso questa vicenda con una pagina". Il 2 ottobre Marzio Capra, incalzato sul motivo della ripetizione di quei test a Quarto Grado, ha raccontato che poteva trattarsi di altri tipi di campioni siglati come BU_P 3306, ma Matteo Fabbri riferisce ad Alessandro De Giuseppe che si trattava dello stesso fascicolo, come del resto ha riferito l’ex consulente Alberto Marino ai magistrati il 10 settembre. Quindi le conclusioni di Fabbri: "Un qualunque tecnico non poteva che mettere in discussione la corsa del giorno prima a seguito di risultati completamente negativi ottenuti il giorno dopo".