Garlasco, la versione dei Poggi sul presunto giallo delle luci a casa della nonna: "Il testimone sbaglia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La famiglia di Chiara Poggi torna sulla fake news sul delitto di Garlasco. In un’intervista a "Quarto Grado", il fratello Marco Poggi ha chiarito il presunto mistero delle luci accese il 13 agosto 2007 nella casa della nonna a Tromello, spiegando che l’abitazione ospitò la famiglia per otto mesi a causa del sequestro della loro villetta. Marco Poggi ha inoltre smontato l’ipotesi di un movente legato a un giro di droga, criticando la Procura per non aver frenato le allusioni mediatiche.

Il mistero delle luci

Il caos mediatico degli ultimi mesi, alimentato dalla terza indagine della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, aveva sollevato nuovi presunti misteri sulla casa della nonna di Chiara Poggi. In un programma tv, un testimone aveva riportato il racconto di una vicina di casa (oggi deceduta), la quale sosteneva di aver visto movimenti e luci accese nell’abitazione il giorno del delitto, nonostante fosse disabitata.

La stessa donna aveva riferito di aver notato Stefania Cappa con un borsone e di aver sentito un oggetto pesante gettato nel vicino canale di Tromello.

Nonostante le ispezioni di carabinieri e vigili del fuoco del maggio scorso abbiano portato al ritrovamento di alcuni oggetti, l’ipotesi non ha trovato spazio nel fascicolo della Procura.

Cosa ha detto Marco Poggi

Marco Poggi ha smentito categoricamente queste ricostruzioni, spiegando la natura di quei movimenti: "Siamo stati 8 mesi a casa della nonna. Le luci accese sospette il giorno dell’omicidio? C’eravamo noi".

Il trasferimento a Tromello è stato infatti necessario poiché la casa di Garlasco era sotto sequestro. Il fratello della vittima ha poi ricordato i tragici momenti della scoperta del delitto, avvenuta mentre la famiglia si trovava in vacanza: "Quel giorno eravamo in montagna in Trentino: io e mio papà con altri amici eravamo a fare una passeggiata a un rifugio.

Mia madre era rimasta in paese con altre amiche. Lo abbiamo saputo al rifugio, ci cercavano. Eravamo irraggiungibili sui nostri cellulari. Il padre del mio amico ha parlato al telefono con i soccorritori. Ci hanno detto che era mancata Chiara".

La pista della droga

L’intervista è servita anche a smontare un’altra tesi circolata nell’ultimo periodo, secondo cui Chiara Poggi sarebbe stata eliminata dopo aver scoperto un presunto giro di stupefacenti che avrebbe coinvolto il fratello, la cugina Stefania Cappa e Andrea Sempio.

"Tutte fantasie, mai fatto uso di droga", ha tagliato corto Marco Poggi, esprimendo il proprio malessere per la pressione subita: "Mai sopportato o accettato tutta questa esposizione mediatica su mia sorella. Questo ultimo anno la mia figura è stata più coinvolta e più chiacchierata. Ho pensato di parlare per mettere fine a tutte le allusioni e misteri sulla mia figura. Non so perché non sia stato messo un freno prima".

Un blocco che, secondo l’uomo, sarebbe dovuto arrivare direttamente dai magistrati.