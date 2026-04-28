Garlasco, la versione del maresciallo Pennini sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri: "Aveva arma in mano"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A margine del delitto di Garlasco, i riflettori sono accesi anche su altre morti avvenute nella stessa zona, come quella del pensionato Giovanni Ferri. L’uomo, di 88 anni, fu trovato senza vita in via Mulino nel 2010 e il suo decesso fu classificato come suicidio. La moglie, però, nutre dei sospetti. Sulla vicenda è intervenuto pubblicamente il maresciallo Pennini.

La versione di Pennini sul suicidio di Giovanni Ferri

Intervistato da Mattino Cinque, il maresciallo Pennini ha fornito alcune precisazioni sulla morte di Giovanni Ferri: "Non sono intervenuto io in quella circostanza, lo hanno fatto i miei colleghi di Garlasco".

Pennini ha poi aggiunto: "Sul posto è intervenuto il medico legale, che ha visto un attimino il corpo lì sul posto".

Il maresciallo ha dichiarato ancora: "Dopodiché la salma è stata fu trasferita presso la medicina legale di Pavia. Ritengo che sia stata trasferita lì per avere l’esame autoptico, poi se ci sia stato o meno questo non lo so".

Sul cadavere dell’uomo, Pennini ha affermato: "Non so da dove derivi il fatto che siano stati tagliati entrambi i polsi. Io mi ricordo che chi aveva fatto il sopralluogo aveva evidenziato il polso sinistro tagliato e la gola, se non erro, in entrambe le due parti".

Poi ha chiarito: "Io ho sempre parlato dell’arma, del coltello, che era lì presente. All’inizio si sosteneva che si era tagliato questi polsi e il collo e non era stata rinvenuta nessun’arma e io ho sempre sostenuto che il coltello c’era. L’arma c’era, era in mano alla vittima".

Il dubbio della moglie di Giovanni Ferri sulla strada

La moglie di Giovanni Ferri, trovato morto nel 2010, ha manifestato dubbi sul fatto che la morte del marito sia catalogabile come suicidio, come invece è stato classificato e archiviato.

A non convincere Gabriella Conti, tra le altre cose, è la strada in cui è stato ritrovato il cadavere del marito.

"Noi non siamo mai passati per quella strada, io non sapevo neanche dov’era. Mio marito faceva un’altra strada, via De Amicis" ha dichiarato la donna a Mattino Cinque.

Gli altri dubbi della moglie di Giovanni Ferri sul suicidio

Gabriella Conti era intervenuta nella trasmissione Mediaset già lo scorso giovedì 23 aprile.

In quell’occasione, la donna aveva affermato che suo marito Giovanni Ferri "era tranquillissimo" e non avrebbe mai manifestato segni di depressione.

Gabriella Conti ha riferito anche che, dopo la morte del marito e dopo la visita "di un carabiniere con mia cognata" per la comunicazione ufficiale del decesso, non avrebbe più avuto modo di parlare con gli investigatori. "Mi aspettavo che investigassero", ha dichiarato.