Garlasco, la versione del vigile del fuoco sugli incontri con la mamma di Andrea Sempio: "Mai a Vigevano"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il vigile del fuoco amico di Daniela Ferrari e la stessa madre di Andrea Sempio non si sarebbero mai incontrati a Vigevano. È quanto sostiene lo stesso pompiere nelle audizioni con i carabinieri, ai quali ha assicurato che i rapporti con la mamma del nuovo indagato su Garlasco fossero di sola amicizia e come non ci sia mai stato nessun incontro per consegnarle il biglietto del parcheggio che costituisce l’alibi del 37enne. Al centro dei sospetti della procura sono però i diversi messaggi tra Ferrari e l’amico, scambiati tra il 12 e il 13 agosto, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi.

I messaggi della mamma di Andrea Sempio

Le dichiarazioni del vigile del fuoco emergono dagli audio delle Sit (Sommarie Informazioni Testimoniali) con i carabinieri il 31 marzo e il 17 aprile 2025.

Durante i colloqui gli inquirenti hanno riepilogano i diversi messaggi scambiati tra la madre di Andrea Sempio e l’amico a partire dalle 15.32 del 12 agosto 2007, insieme ad altri mandati il mattino del 13 agosto, il primo alle 08.47.

Le dichiarazioni del vigile del fuoco

Come si sente dagli audio mandati in onda dalla trasmissione Quarto Grado, ai carabinieri il vigile del fuoco ha dichiarato di avere con Daniela Ferrari un rapporto di "sola amicizia", nata da ragazzi quando abitava a Garlasco perché "era la figlia di uno che abitava vicino a mia mamma e mio papà".

Nella prima Sit il pompiere ha affermato di sentirsi con l’amica soltanto per farsi gli auguri di Natale o di compleanno tramite messaggi. Una versione smentita dal riepilogo degli sms fatto dai carabinieri.

"Sì è venuta qualche volta a trovarmi, al mattino alle 9.30-10 mi veniva a trovare, prendeva a un caffè e così… ma eravamo amici proprio amici, amici, amici" ha chiarito.

Lo scontrino alibi di Sempio nel delitto di Garlasco

Le domande degli inquirenti erano dirette a fare chiarezza sullo scontrino di un parcheggio di Vigevano, che per 18 anni ha collocato Andrea Sempio lontano dalla casa di Chiara Poggi nel giorno dell’omicidio.

Secondo il racconto dell’indagato e dei genitori, l’allora 19enne uscì di casa intorno alle 10 della mattina del delitto, per andare in una libreria, trovata chiusa. Il biglietto, emesso alle 10.18 del 13 agosto 2007 con validità di un’ora, fu ritrovato in auto dal padre e conservato per un anno da Daniela Ferrari, per poi essere consegnato ai carabinieri.

I sospetti della procura di Pavia è che quel tagliando possa essere stato consegnato alla madre di Sempio dall’amico vigile del fuoco.

"Non ricordo" è stata la risposta del pompiere alla domanda dei carabinieri se si fosse incontrato con l’amica il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi.

Il vigile del fuoco ha affermato di essersi incontrato con Daniela Ferrari nella sua casa vicino Garlasco, ma a "Vigevano, da quelle parti lì, con lei uscito fuori mai", ha assicurato, come si sente dagli audio riportati dalla trasmissione di Gianluigi Nuzzi,