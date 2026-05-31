Garlasco, la versione dell'ex cronista di nera Enrico Silvestri: "Hanno indagato per incastrare Alberto Stasi"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’ex cronista di nera Enrico Silvestri, che seguì il caso del delitto di Garlasco da quando accadde il fatto, ha rivelato in un’intervista che da subito le indagini si concentrarono su Alberto Stasi ma che, alla fine, non si sia riusciti a trovare una prova concreta che lo incastrasse. Per il giornalista furono compiuti gravi errori durante l’indagine e si indagò non per scoprire l’assassino ma “per incastrare Stasi”.

La versione di Enrico Silvestri sulle indagini contro Stasi

Enrico Silvestri ritiene che le indagini si siano concentrate su Alberto Stasi perché “aveva contro la letteratura criminale, ossia se viene uccisa una donna allora per forza deve essere stato il compagno o il marito, ma alla fine non sono riusciti a trovare la pistola fumante, una prova concreta”.

Il giornalista, in un’intervista a Gente, ha detto che “quando hanno iniziato a puntare le indagini su di lui (Alberto Stasi, ndr), a quel punto non hanno più indagato per scoprire l’assassino. Hanno indagato per incastrare Stasi“.

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Secondo l’ex cronista, “non avendo trovato tracce evidenti di passaggi di altre persone, hanno concluso che fosse lui. La sensazione è che gli investigatori sentissero pesantemente il fiato sul collo dell’opinione pubblica, della stampa. Per cui, come sempre capita, si cerca di arrivare in fretta alla soluzione del caso”.

L’impronta 33 e il DNA

Enrico Silvestri è un giornalista in pensione che il 13 agosto 2007 fu tra i primi cronisti ad arrivare sul luogo del delitto. Per seguire la vicenda rimase praticamente sul posto per un paio di mesi.

Gente ricorda che, in un articolo del 1° settembre 2007, l’ex inviato del Giornale, scrisse: “L’assassino completa il massacro, ma per farlo compie un errore madornale, la ragazza è stesa bocconi sui gradini, lui si china, ma perde l’equilibrio, si appoggia al muro, lasciando una prima impronta“.

Si trattava della famosa impronta 33, su cui hanno puntato i riflettori nella nuova indagine.

Silvestri, in un altro articolo, scrisse che “l’ultimo colpo inferto a Chiara potrebbe essere stato fatale anche al suo assassino. Per meglio sferrarle il fendente sulla nuca il killer ha infatti bloccato la vittima con una mano sulla spalla. E le sue dita, intrise del sangue della ragazza, hanno lasciato le impronte sul tessuto e alcuni residui sebacei da cui è già stato ricavato il dna“.

In un pezzo del 4 settembre, il giornalista aggiunse che era stato possibile “isolare” il sudore del killer, “risalendo al suo Dna. Dna che è ormai ben noto a tutti” e che “Alberto Stasi ha acconsentito al prelievo di saliva e delle impronte digitali”. A Gente, Silvestri ha confermato che glielo aveva rivelato la sua fonte ma di non sapere poi che fine abbia fatto quel Dna.

Un’altra rivelazione dell’ex cronista è che l’assassino potrebbe essere mancino perché “l’impronta sul muro è una mano destra. Se lui in quella sinistra teneva l’arma del delitto”.

Gli errori durante le indagini

Silvestri ha poi ricordato gli errori fatti durante le indagini sul caso come il gatto lasciato dentro casa dai carabinieri, “le impronte digitali della vittima non repertate, il ritardo di andare ad analizzare l’allarme di casa Stasi”.

Proprio quest’ultimo, per l’ex giornalista fu un grave sbaglio. “Il più grave di tutti è questo. Stasi racconta che quella mattina avesse staccato l’allarme prima di uscire di casa – ha detto – bastava guardare l’orario. Hanno fatto la verifica dei dati un mese dopo, quando ormai il sistema li aveva già cancellati. Errore clamoroso. Poi i testimoni parlavano di una bici nera da donna, ma a Stasi venne sequestrata una bici bordeaux da uomo”.

Alla domanda se, secondo lui, si sia trattato di errori madornali o di uno spietato assassino che non lascia traccia, l’idea di Silvestri è che “l’assassino che non lasciava traccia in quella casa, doveva essere stato uno specialista dei Ris. Solo un super professionista entra, fa quel macello e non lascia un capello”.