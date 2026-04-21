Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulle palline di carta trovate sul tavolo della cucina di casa Poggi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La sera prima dell’omicidio di Chiara, le palline di carta sul tavolo non c’erano. Lo sostiene Alberto Stasi, alimentando il mistero sui pezzi di fogli appallottolati, trovati e fotografati sulla scena del crimine. Una rivelazione che si inserisce sul lungo dibattito delle lacune e degli errori nelle prime indagini sul delitto di Garlasco.

Gli elementi mai analizzati del delitto di Garlasco

Il dettaglio è stato analizzato in studio da Federica Panicucci e dagli ospiti dell’ultima puntata di Mattino Cinque, dove è stato affrontato il tema dei tanti elementi tralasciati dalle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Tra gli oggetti fotografati nella villetta di via Pascoli, ma mai repertati ed esaminati dagli inquirenti, in trasmissione è stata posta l’attenzione su quello che sembrerebbe essere un cerchietto per capelli, oltre che su i due due cucchiaini presenti all’interno del lavandino e, appunto, le palline di carta su tavolo.

Le parole di Alberto Stasi sulle palline di carta

La conduttrice ha spiegato che, interpellato attraverso la sua legale, l’avvocata Giada Bocellari, Alberto Stasi ha escluso nettamente che la fidanzata indossasse questo tipo di cerchietto.

L’ex studente della Bocconi ha tenuto a sottolineare, inoltre, come la sera prima dell’omicidio, come lui stesse scrivendo la tesi proprio sul tavolo della cucina di casa Poggi, su cui aveva appoggiato libri e quaderni, e che quando andò via era tutto in ordine.

Nella descrizione particolareggiata riportata dall’inviato di Mattino Cinque, Stasi ha precisato di non ricordare sul quel piano la presenza di quelle palline di carta.

Il profilo psicologico di Andrea Sempio

In merito agli ultimi sviluppi sul caso Garlasco, in trasmissione sono state anche riportate le anticipazioni sulla consulenza del Racis sul profilo psicologico e criminologico di Andrea Sempio, secondo cui l’indagato sarebbe un "mentitore".

Secondo le indiscrezioni sulla perizia del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche sui documenti sequestrati nella perquisizione di maggio 2025, riferite da Mattino Cinque, il 38enne avrebbe infatti "una innata capacità di mentire e un rapporto problematico con le donne".