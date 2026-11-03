Garlasco, la versione di Cataliotti su Sempio che cita Ferri negli appunti dopo il podcast di Zanella ha senso

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nelle ultime ore è stato diffuso un appunto di Andrea Sempio in cui l’indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco avrebbe scritto il nome di Giovanni Ferri. Sull’ex meccanico, trovato morto nel 2010, la Procura aveva archiviato tutto, derubricando il decesso a un suicidio. A distanza di 16 anni, però, i pm hanno riaperto il caso indagando per omicidio. Per questo, il pizzino attribuito a Sempio, in cui cita l’88enne, ha fatto scalpore: ma il suo avvocato, Liborio Cataliotti, ha dato una versione assolutamente plausibile. L’amico di Marco Poggi avrebbe semplicemente preso appunti durante l’ascolto di una puntata del podcast Darkside di Gianluca Zanella.

Il nome di "Ferri" nei diari di Sempio

Lunedì 2 novembre diverse trasmissioni tv hanno mostrato una pagina dai diari sequestrati ad Andrea Sempio il 14 maggio 2025.

Sul foglio appare non solo il nome Ferri, ma anche quelli di Giada (presumibilmente Bocellari, avvocata di Stasi) e parle come uomo misterioso, io aiutato, interc. suicidi (forse intercettazione), Ale, Lov (forse Lovati, suo vecchio legale), versione Poggi.

Fabrizio Gallo, avvocato della vedova di Giovanni Ferri, a Mattino 5 aveva annunciato che chiederà al pm titolare del nuovo fascicolo sulla morte dell’88enne di sentire Sempio per chiarire il senso di quegli appunti.

La spiegazione di Cataliotti

Nel frattempo, però, a spiegare tutto ci ha pensato Liborio Cataliotti, uno degli avvocati di Sempio. Prima a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti (lunedì 2 novembre) e poi con un video inviato a Mattino 5 e mandato in onda dalla trasmissione nella puntata di martedì 3 novembre), il legale ha dato una versione decisamente plausibile.

Di fatto, Sempio avrebbe preso appunti durante l’ascolto di una puntata del podcast Darkside di Gianluca Zanella, con ospiti proprio Giada Bocellari e Alessandro Ale De Giuseppe, inviato delle Iene: "La pagina di diario coi riferimenti ai suicidi è assimilabile in effetti in tutto e per tutto ai soliloqui che si pretende che siano confessori. L’unica differenza è che è scritto mentre i soliloqui sono intercettazioni ambientali. Noi difensori abbiamo detto e documentato immediatamente, dopo la pubblicazione di quei soliloqui, che si tratta banalmente di una riproduzione a voce alta, oppure nel caso del diario per iscritto, di tesi espresse da youtuber e relativi commentatori. Gli appunti di Sempio, che non sono null’altro che la riproduzione esatta dei temi di quella trasmissione podcast. Quella registrazione era dell’8 aprile 2025. Sempio, come rivelano i dialoghi sul suo cellulare, l’ha sentita in diretta, ma l’ha risentita nella settimana successiva più e più volte. Se è vero come è vero che proprio la sera del 14 aprile 2025, annotatevi bene questa data che forse qualcosa vi dirà, sempio manda quel video a omissis alle 22:39. Lo commentano pure, esattamente come aveva fatto la sera stessa del video, in cui lo stesso era andato in onda".

La data del 14 aprile 2025, citata da Cataliotti, ha un peso notevole: alle ore 15:50, infatti, Andrea Sempio era stato registrato da un’intercettazione ambientale mentre faceva un soliloquio da solo nella sua automobile a Garlasco, circa un mese dopo l’avvio della nuova inchiesta. Parlava tra sé e sé ad alta voce, proprio – è la tesi della difesa – dopo aver ascoltato un podcast sul delitto di Garlasco. Nelle sue parole, Sempio fa riferimento alle chiamate fatte a casa Poggi e parla della visione di video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Per i magistrati e i carabinieri della Procura di Pavia, l’audio costituisce un grave indizio di colpevolezza e una sorta di ammissione indiretta/confessione legata al movente dopo un presunto approccio rifiutato da parte della vittima. Gli avvocati di Sempio, invece, hanno contestato l’interpretazione degli investigatori, sostenendo che le frasi del soliloquio si riferissero a commenti relativi proprio a un podcast.

La puntata del podcast Darkside di Zanella

Secondo Cataliotti, Sempio avrebbe commentato la puntata di Darkside dell’8 aprile 2025. Qui di seguito la puntata completa:

Prendendo l’appunto di Sempio, e confrontandolo con quanto detto durante il podcast, la spiegazione di Cataliotti (che a Lo Stato delle Cose tra l’altro è andato allo scontro con Antonio De Rensis, collega che assiste Stasi) appare convincente:

Appunti Sempio Dichiarazioni Darkside Partito da Giada a seguito di mia interc. suicidi Giada Bocellari e Gianluca Zanella esplicitamente parlano di un’intercettazione di Sempio del suicidio di un suo amico Giada -> Ragazzi / Ale -> Ferri Giada Bocellari fa proprio riferimento ai "ragazzi", De Giuseppe invece parla proprio di "Ferri" e dei suoi sospetti su un suicidio Uomo misterioso -> Inter. miei Gianluca Zanella parla di una telefonata ricevuta da Sempio il 5 febbraio 2017 "da un uomo che dà del tu a Sempio" e che "non sarà mai identificato". In realtà, come spiegato da Zanella lunedì 2 novembre a Storie di sera, quell’uomo misterioso era Massimo Lovati, il suo avvocato di allora. Poi il 9 febbraio 2017 Sempio e i genitori vengono intercettati mentre vanno proprio da Lovati Sapevano (o sapevamo) la versione Poggi? Nell’intercettazione del 9 febbraio 2017, dice Zanella, i Sempio intercettati "parlano di tabulati e sanno fondamentalmente qual è la versione dei genitori di Chiara Poggi riguardo alle tre telefonate" Sapevano (o sapevamo) quando si sarebbe chiusa Nei giorni seguenti, sempre intercettati, i Sempio, dice Zanella, direbbero "vedrai che la vicenda si chiude a marzo" Ale sì (parla con Lov), Io aiutato Zanella chiede a De Giuseppe se ci sia qualcuno che "abbia avuto la premura di aiutare Sempio" durante le indagini. De Giuseppe risponde di "sì" e poi aggiunge di aver "recentemente parlato con l’avvocato Lovati"

Di fatto, l’appunto di Sempio combacia fedelmente con i primi 30 minuti scarsi del podcast Darkside.

Qui alcuni estratti selezionati da Mattino 5, riferenti alle prime due voci della tabella sovrastante:

L’analisi della grafologa

Mattino 5 ha anche interpellato Immacolata Vitulli, grafologa forense del Tribunale di Milano, in merito all’appunto di Sempio. L’esperta ha confermato che "la parola è effettivamente Ferri".