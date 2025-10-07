Garlasco, la versione di Roberto Freddi amico di Andrea Sempio sullo scontrino: "Non è un alibi, è un indizio"
Secondo uno degli storici amici di Andrea Sempio, Roberto Freddi, lo scontrino del parcheggio non è un alibi ma un indizio
Nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco è emersa nei giorni scorsi la presenza di un secondo scontrino del parcheggio di Vigevano, risalente al giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi, che rafforzerebbe l’alibi di Andrea Sempio. Secondo uno dei suoi storici amici, Roberto Freddi, quegli scontrini però non sarebbero un alibi ma “un indizio”.
- Garlasco, parla Roberto Freddi
- La versione dell'amico di Andrea Sempio sullo scontrino
- Stasi "se l'è andata a cercare"
Garlasco, parla Roberto Freddi
Nella puntata del 6 ottobre de Lo Stato delle Cose, il programma di Rai3 condotto da Massimo Giletti, si è parlato tra i vari temi delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.
Intercettato dall’inviato del programma, uno degli amici di Andrea Sempio, Roberto Freddi, ha parlato delle indagini a carico dell’amico e della prima inchiesta.
La villetta di Garlasco dove venne uccisa Chiara Poggi
Freddi lascia intendere di avere dubbi su come furono condotte le prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi: “Lasci perdere le carte del 2008”.
Dice che i carabinieri hanno messo a verbale un suo interrogatorio di 10 minuti, “ma secondo lei è sensato?”, chiede all’inviato.
La versione dell’amico di Andrea Sempio sullo scontrino
Poi l’affondo sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato come un alibi da Andrea Sempio quando venne sentito dagli investigatori nel 2008.
Secondo Roberto Freddi però lo scontrino “non è un alibi, è un indizio“.
L’amico di Sempio si chiede come mai nel centro di una città di 60 mila abitanti non ci sono telecamere che abbiano ripreso Sempio o la sua auto.
E dice al giornalista che dovrebbe andare a chiederlo ai carabinieri di Vigevano.
In studio però fanno notare che Sempio ha mostrato lo scontrino ai militari nell’ottobre 2008, oltre un anno dopo l’omicidio di Chiara Poggi, quindi verosimilmente con le eventuali registrazioni delle telecamere non più disponibili.
Stasi “se l’è andata a cercare”
Sempre in relazione alle vecchie indagini, Freddi dice che Alberto Stasi “se l’è andata a cercare”.
Aveva attirato su di sé “attenzione negativa” e per questo secondo lui gli investigatori sono andati diritti su di lui, tralasciando elementi ora presi in esame con la nuova indagine.
Sulle nuove indagini, Freddi non sa spiegarsi perché tra tutti gli amici di Marco Poggi è indagato proprio Andrea Sempio.
La sua spiegazione è che la procura debba avere qualcosa in mano che ancora non conosciamo.