Garlasco, la vicina dei Poggi parla di Andrea Sempio e degli amici di Marco: "Non ho mai visto nessuno qui"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La vicina di casa dei Poggi dichiara di non aver mai visto Andrea Sempio né amici frequentare la casa, mettendo in dubbio l’ipotesi di incontri abituali. Le dichiarazioni della donna vanno in contrasto con alcune ricostruzioni emerse negli anni a proposito del ruolo dell’amicizia di Marco Poggi e Andrea Sempio sullo sfondo del delitto di Garlasco.

Garlasco, parla la vicina dei Poggi

La vicina di casa della famiglia Poggi è stata ascoltata nel corso della trasmissione televisiva “Mattino 5”, e ha fornito una versione netta e priva di ambiguità sulle frequentazioni dell’abitazione di Garlasco, almeno dal suo punto di vista.

“Non lo conoscevo io, mai visto” ha affermato la donna, riferendosi ad Andrea Sempio. “Nemmeno i suoi amici, niente. Io non ho mai visto nessuno”.

ANSA

La testimonianza è potenzialmente interessante, in virtù del fatto che la vicina ha affermato di “stare sempre in giardino”, ma malgrado questo aspetto non ricorda di aver assistito a un particolare “via vai” di persone in casa Poggi.

“Non vedevo nessuno. Mai visto, né lui né altri suoi amici” ha ribadito. “Marco lo vedevo, ma usciva poco. Non li ho mai visti, se venivano quando io ero in casa. Qualche volta forse venivano a prenderlo in macchina, sentivo qualcosa alla sera. Ma di giorno, se venivano in casa, non si sentiva parlare, no”.

Le ipotesi sulle frequentazioni di casa Poggi

Nel corso degli anni, alcune ricostruzioni investigative e giornalistiche hanno ipotizzato che la casa dei Poggi potesse essere frequentata spesso dagli amici di Marco, il fratello di Chiara, soprattutto durante la sua adolescenza.

In particolare, il nome di Andrea Sempio è emerso più volte: faceva parte della cerchia di amicizie di Marco ed è stato ipotizzato che possa essere stato presente o comunque spesso vicino al contesto familiare.

È sicuramente degno di nota, quindi, il fatto che la vicina affermi di “non aver mai visto” Sempio, considerando che nel tempo è stato ricostruito il profilo di una persona che avrebbe frequentato abitualmente la casa, in virtù dell’amicizia con Marco Poggi.

Si tratta comunque di una discrepanza non rara, specie nei casi giudiziari complessi come quello di Garlasco.

Le percezioni personali possono differire infatti dalle ricostruzioni investigative, soprattutto se si parla di frequentazioni non costanti o avvenute in momenti specifici della giornata.