Garlasco, le 24 "fonti di prova" della Procura contro Andrea Sempio dall'impronta 33 ai verbali di Marco Poggi

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La Procura di Pavia ha indicato 24 fonti di prova nella richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio nel caso Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi. Un elenco che comprende consulenze scientifiche, intercettazioni, testimonianze e documenti raccolti durante le indagini. Il 25 febbraio 2027 sarà il giorno dell’udienza preliminare, ma l’iter sicuramente prevederà più udienze.

Dall’impronta 33 al Dna, le fonti di prova

Non soltanto la data dell’udienza preliminare, ma anche un articolato elenco degli elementi raccolti dagli investigatori. La richiesta di rinvio a giudizio notificata ad Andrea Sempio, accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili per la morte di Chiara Poggi, contiene infatti 24 fonti di prova individuate dalla Procura di Pavia.

Il documento riassume il lavoro svolto dal pool coordinato dal procuratore Fabio Napoleone e dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano a partire dai primi mesi del 2025. Tra gli elementi indicati figurano otto consulenze tecniche, alcune delle quali riguardano aspetti centrali nella ricostruzione dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007.

Una delle più rilevanti è la consulenza dattiloscopica di Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, che prende in esame anche la cosiddetta impronta 33, individuata sul muro della villetta di via Pascoli e attribuita dagli esperti della Procura alla mano di Sempio. Gli stessi consulenti hanno realizzato un’analisi tecnico-calzaturiera secondo cui l’impronta di una scarpa con la suola a pallini potrebbe appartenere all’indagato, risultando compatibile anche con la misura del suo piede.

Sul fronte genetico, invece, la Procura richiama la consulenza di Carlo Previderè e Pierangela Grignani, che ipotizzano la riconducibilità ad Andrea Sempio del Dna individuato sulle unghie della vittima.

Nell’elenco compaiono inoltre la Bloodstain Pattern Analysis del tenente colonnello Andrea Berti, dedicata alla distribuzione delle tracce di sangue sulla scena del crimine, e la consulenza della medico legale Cristina Cattaneo, che affronta anche la questione dell’orario della morte di Chiara Poggi e delle cause del decesso.

Completano il quadro la consulenza informatico-forense di Paolo Del Checco sul computer di Alberto Stasi e la ricostruzione tridimensionale dell’omicidio realizzata dall’ingegnere Simone Tiddia. Si tratta di valutazioni tecniche sostenute dall’accusa, la cui attendibilità e rilevanza dovranno essere esaminate nel contraddittorio con la difesa.

Le perizie sulle tracce di sangue e i verbali di Marco Poggi:

Tra le fonti di prova indicate dai magistrati figurano anche gli accertamenti effettuati durante l’incidente probatorio. In particolare, vengono richiamate le perizie sulle impronte latenti, quella dattiloscopica di Giovanni Di Censo e quella sul Dna affidata alla poliziotta Denise Albani.

Un ruolo significativo viene attribuito alla relazione dei Ris di Cagliari sulle tracce ematiche a V e sullo scalino 0, individuate sul pavimento dell’abitazione della famiglia Poggi. Secondo l’impostazione investigativa, questi elementi potrebbero contribuire alla ricostruzione degli spostamenti dell’assassino all’interno della villetta quel 13 agosto 2007.

Sono presenti anche due note tecniche del Racis: la prima riguarda le analisi dell’impronta 33, mentre la seconda documenta un’attività sperimentale sulle modalità di osservazione, repertazione, catalogazione e caratterizzazione biologica delle tracce depositate sulle superfici murarie. Accanto agli accertamenti scientifici, la Procura ha inserito diverse testimonianze. Tra queste spiccano i tre verbali di Marco Poggi, fratello di Chiara, ascoltato dagli investigatori il 10 marzo 2025, il 20 maggio 2025 e il 6 maggio 2026.

Compaiono inoltre le dichiarazioni degli amici del gruppo di Garlasco, Mattia Capra, Alessandro Biasibetti e Roberto Freddi, oltre a quelle di Aldo Mattei, carabiniere del Ris coinvolto nella prima indagine e ascoltato anche in relazione a presunti errori commessi durante gli accertamenti iniziali.

Gli altri elementi dell’inchiesta su Sempio

L’elenco delle 24 fonti di prova non si limita alle analisi scientifiche e alle testimonianze. La Procura ha inserito anche documenti e materiali che potrebbero contribuire a ricostruire i rapporti tra Andrea Sempio e la famiglia Poggi nel periodo precedente all’omicidio.

Tra questi figurano i tabulati telefonici della cella del Comune di Garlasco relativi al 13 agosto 2007, giorno del delitto, e quelli delle utenze della famiglia Poggi da gennaio ad agosto dello stesso anno. Questi ultimi richiamano anche le telefonate effettuate da Sempio all’abitazione della vittima.

Gli investigatori hanno inoltre indicato l’informativa dei carabinieri del 21 aprile 2026 e i quaderni e manoscritti sequestrati durante le perquisizioni nelle abitazioni di Sempio e dei suoi genitori. A completare il materiale raccolto figurano tutte le intercettazioni effettuate nel corso della nuova inchiesta e gli atti del procedimento del 2016, successivamente archiviato nei confronti di Sempio.

Sarà il gup Luigi Riganti a valutare se gli elementi presentati dalla Procura giustifichino l’apertura di un processo.