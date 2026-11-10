Garlasco, le 3 domande che Milo Infante farebbe a Sempio sui video: "Quando sei guarito? Quando hai capito?"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante è tornato a parlare dei video e dei diari di Andrea Sempio nei giorni in cui cresce l’attesa per conoscere la decisione del giudice per l’udienza preliminare, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio sul nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Martedì 10 novembre, durante la trasmissione Ore 11 su Rete 4, il conduttore ha rivolto all’amico di Marco Poggi 3 “domande” aperte. Dopodiché lo ha paragonato a Carlo Verdone in Borotalco e a Robert De Niro in Taxi Driver.

Le 3 domande che Infante farebbe a Sempio

Tornato sui video e sui diari di Sempio, Milo Infante ha svelato quali domande porrebbe all’indagato: “Con riferimento a quello che ha scritto, a quello che ha detto e quello che è oggi” gli chiederebbe “quand’è che sei guarito? Quand’è che hai capito che quello che hai detto e scritto è talmente mostruoso? Che grandi pacche te le possono dare solo gente che ha alle spalle, magari decenni di galera per reati che tu vai a enfatizzare”.

Infante ha aggiunto che chiederebbe a Sempio “quando hai capito che tutto quello che hai pensato è frutto di una manipolazione? Cioè, sei stato manipolato? Questa è l’unica domanda”. E ancora: “Perché allora quando dice ‘Guardate io nel 2020’, oppure nel 2000, non voglio dire la data, ‘improvvisamente sono rimasto folgorato sulla via di Damasco o sulla via di Vigevano. Stavo andando a Vigevano a comprare un libro in una libreria e ho capito che le donne quando vengono stuprate, vengono distrutte, la loro anima si spezza, va in mille pezzi, che è un approccio sbagliato”.

Il paragone con Verdone e De Niro

Durante la trasmissione, Infante torna su un video in particolare in cui Sempio alluderebbe al fatto di aver commesso “cose terribili”. Il conduttore rispolvera Verdone e De Niro: “Tu hai fatto tante cose in vita tua per cui neanche le possiamo dire? Anche Verdone, in Borotalco, faceva dire a uno dei suoi personaggi del film di aver fatto tre volte il giro del mondo su un cargo battente bandiera liberiana. Qui cosa sta dicendo, Andrea Sempio? ‘Ho fatto cose terribili’. Amico mio, tu hai fatto cose terribili, ma quali cose terribili? Perché ritorna? Non è la prima volta che lo sentiamo dire questa cosa, ma un po’ di curiosità la desta negli investigatori, no? Il carabiniere se la fa la domanda: ‘Ma quali cose terribili hai fatto? Cioè stai millantando con te stesso? Ti stai raccontando cose? Sei il Robert De Niro dei poveri che davanti allo specchio fa la prova dello ‘Stai dicendo a me? Proprio a me?’ (citando Taxi Driver, ndr). Perché fa queste cose? Per quello la Procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio”.

Il nuovo affondo su Sempio

Quello andato in onda martedì 10 novembre non è l’unico affondo di Milo Infante su Sempio e i suoi legali. Meno di una settimana fa si era ironicamente detto speranzoso che l’indagato “non rifaccia la prova di Cenerentola davanti al gup”, alludendo a un video prodotto dalla difesa in merito alle scarpe.

L’attesa per il rinvio a giudizio

Intanto, l’attesa intorno all’ennesima possibile svolta sul delitto di Garlasco cresce. A giorni il gup potrebbe pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio su Sempio da parte della Procura.

Tutto questo mentre i legali di Stasi sono vicinissimi alla richiesta di revisione per il loro assistito, mentre quelli di Sempio – Liborio Cataliotti in testa – sottolineano che nelle carte dell’inchiesta dei pm di Pavia “non c’è nulla che provi sia lui l’assassino”.