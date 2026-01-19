Garlasco, le chat fra Chiara Poggi e Alberto Stasi svelate e i dubbi sul presunto movente legato ai film porno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A “Lo Stato delle Cose” su Rai 3 è stato diffuso un nuovo documento sul caso di Garlasco, in cui si evidenziano alcuni scambi in chat tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, con i due ragazzi che parlavano liberamente di film porno scaricati e condivisi, oltre ad allusioni su film amatoriali con loro stessi protagonisti. Il documento potrebbe indebolire l’ipotesi che la scoperta dei file possa aver scatenato l’omicidio di Chiara.

Il rapporto di Chiara Poggi e Alberto Stasi

Nel corso della puntata di “Lo Stato delle Cose”, il programma condotto da Massimo Giletti in onda su Rai 3, è emerso un nuovo documento che rilancia il dibattito sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Il materiale mostrato in televisione contiene estratti di chat tra la ragazza e il fidanzato Alberto Stasi, dove si parla liberamente di contenuti pornografici scaricati e scambiati tra i due.

ANSA

Le chat sui porno scaricati

Nelle conversazioni, i due ragazzi sembrano chiacchierare apertamente del fatto che Stasi scaricasse filmati porno sul proprio computer, e che talvolta si scambiassero file di questo tipo.

Nelle chat, infatti, Alberto e Chiara parlano dei tempi di scaricamento, di film “corti” e “lunghi”. Stasi inoltre risponde piuttosto candidamente alla fidanzata, dopo che quest’ultima gli aveva chiesto cosa avrebbe fatto nel pomeriggio, che avrebbe “scaricato dei porno”.

I filmini amatoriali

In alcuni messaggi, emerge anche la vergogna di Chiara nei confronti di film amatoriali in cui lei stessa sarebbe stata protagonista.

La ragazza dice infatti al fidanzato, parlando di un contenuto, che avrebbe preferito vederlo “senza audio” perché provava imbarazzo: “divento rossa”. Per tutta risposta, Alberto afferma che quell’audio “è pornissimo”.

Il possibile movente smontato?

In trasmissione, Massimo Giletti ha spiegato che gli estratti diffusi sarebbero una piccola parte di un dossier molto più ampio e articolato, dal quale si denoterebbe una spiccata familiarità della coppia con la pornografia.

Questo quadro contrasta direttamente con l’ipotesi che la visione di materiale pornografico nel computer di Stasi potesse costituire un possibile movente dell’omicidio, suggerendo che Chiara avrebbe potuto scoprire i file poco prima di essere uccisa.

Nel nuovo contesto, invece, la libertà con cui entrambi i fidanzati parlavano di quel materiale nella loro relazione potrebbe indebolire l’ipotesi che il ritrovamento di tali file sia stato un elemento di sorpresa o smarrimento determinante nella dinamica del delitto.

Il documento quindi andrebbe a corroborare la posizione della difesa di Stasi, che ha giudicato “irrilevante” il presunto accesso di Chiara Poggi, poco prima del delitto, alla cartella “Militare” dove era presente materiale pornografico.