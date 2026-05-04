Garlasco, le differenze tra le indagini su Stasi e Sempio dalle scale al lavandino: le 2 ipotesi sull'omicidio

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Riavvolto nuovamente il nastro, lo scenario del delitto di Garlasco ipotizzato dalla Procura di Pavia è ora differente da quello stabilito dai giudici della Cassazione nel 2015, quando è stato condannato definitivamente Alberto Stasi. Se la sentenza degli ermellini stabilisce che Chiara Poggi abbia accolto spontaneamente l’allora fidanzato in casa mentre era ancora in pigiama, con le ipotesi a carico di Andrea Sempio potrebbe essere andata diversamente: l’indagato potrebbe essere entrato approfittando della chiusura senza mandate della porta, utilizzando la maniglia esterna per sorprendere la vittima.

La dinamica secondo le indagini su Alberto Stasi

Ciò che rende peculiare il delitto di Garlasco è anche la dinamica della fase immediatamente precedente all’aggressione mortale. Qui si scontrano le prime differenze tra il profilo attribuito ad Alberto Stasi e quello di Andrea Sempio.

Stasi era il fidanzato di Chiara Poggi e per questo la ragazza, in assoluta fiducia, il 13 agosto 2007 potrebbe averlo accolto in casa in pigiama non immaginando che di lì a breve sarebbe morta proprio per mano del fidanzato.

Nell’ottica dello Stasi killer, quindi, Chiara non avrebbe reagito al suo ingresso in casa e non ci sarebbe stata colluttazione, dato che i presunti graffi riscontrati dagli inquirenti sulle braccia di Stasi non avrebbero trovato fondamento proprio per la mancanza di Dna di Alberto sotto le unghie della vittima.

Le due indagini concordano nella seconda fase dell’aggressione, quella accanto al telefono, dopo un tentativo di Chiara di rialzarsi. Non concordano, invece, sui colpi inferti una volta che la vittima si trovava in fondo alle scale, dato che sulle stesse non sono state trovate impronte di scarpa. Non concordano, ancora, sulla fase successiva all’omicidio: secondo i giudici, Stasi si sarebbe lavato nel bagno utilizzando il dispenser del sapone.

Le ipotesi su Andrea Sempio sulla scena del crimine

Diversamente da Stasi, secondo i pm di Pavia Andrea Sempio non sarebbe stato accolto da Chiara Poggi all’interno dell’abitazione. Piuttosto, l’avrebbe sorpresa approfittando della chiusura senza mandate della porta di ingresso, che avrebbe aperto sfruttando la maniglia esterna.

Quindi Chiara Poggi lo avrebbe respinto e avrebbe lottato contro Sempio, fino a perire sotto i suoi colpi. In questo caso, secondo i pm di Pavia – scrive il Corriere della Sera – l’assassino avrebbe colpito la 26enne sebbene fosse già incosciente. Una fase in più, questa, che allungherebbe l’epoca del delitto a ben più dei 23 minuti stabiliti dai giudici nella condanna a carico di Alberto Stasi. Infine, Sempio non si sarebbe servito del lavello del bagno né del dispenser per lavarsi.

Si sarebbe, invece, limitato a specchiarsi per poi lavarsi in un altro punto della casa, probabilmente il lavandino della cucina dato che non molto distante era stata rilevata una traccia di sangue.

Le tensioni tra Salvo Sottile e Chiara Ingrosso su Garlasco

Mentre sono in corso le ultime fasi delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, una linea parallela a quella degli investigatori viene tracciata sul piccolo schermo. Come ormai noto, a Milano è stato depositato un esposto contenente anche audio che suggerirebbero un tentativo di depistaggio nelle nuove indagini sul caso.

Chiara Ingrosso, ex corrispondente di FarWest, è l’autrice dell’iniziativa, una scelta per la quale Salvo Sottile l’ha accusata di aver tradito la redazione, dal momento che avrebbe lavorato alla sua inchiesta mentre ancora collaborava con il programma.

L’ossessione per una barista, la difesa: “Solo una cotta”

Nel frattempo la stampa continua a passare al setaccio i post che Sempio pubblicava su un forum dal 2009 al 2015, sotto il nickname “Andreas”. A catturare l’attenzione sono quei messaggi in cui l’indagato parlava di una “one-itis“, una crush per una ragazza di cui si sarebbe innamorato tra i 18 e i 20 anni, un biennio che Sempio, in quei messaggi, descrive come “momento oscuro”.

Da più parti è stata usata la parola “ossessione”, ma la difesa dell’indagato precisa che si sarebbe trattato solamente di una cotta adolescenziale e non di un’ossessione, specialmente nei confronti di una barista. In nessuno dei contenuti mostrati, inoltre, Sempio faceva riferimento a Chiara Poggi.