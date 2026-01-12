Garlasco, Le Iene condannate per diffamazione verso Stefania Cappa in un servizio di De Giuseppe e Festinese

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due le Iene condannate per diffamazione ai danni della famiglia Cappa, parenti della famiglia Poggi: sono l’autore del servizio Riccardo Festinese e il giornalista Alessandro De Giuseppe. Il danno è relativo a una puntata andata in onda nel 2022, ma la notizia è arrivata solo ora che il programma è tornato a parlare del caso di Garlasco con due testimonianze completamente nuove che posizionano le Cappa sulla scena.

La condanna per diffamazione

Le Iene sono state condannate, con la motivazione della verdetta che è stata depositata a fine ottobre. La giudice che se ne è occupata è stata Sara Faldini, della terza sezione penale di Milano, che scrive come appaia evidente che nel servizio “si giunga a insinuare, benché tale non fosse l’obiettivo perseguito dagli imputati, che Cappa potesse avere avuto un ruolo nell’omicidio” di Chiara Poggi.

La condanna è quindi per “diffamazione aggravata” per aver insinuato, attraverso un mezzo televisivo, che Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, potesse essere coinvolta nell’omicidio.

ANSA

Il programma lasciò intendere questo, dice la sentenza, attraverso le dichiarazioni rilasciate all’epoca da Marco Muschitta, ritenuto inattendibile per diversi motivi. Il primo è la prova dei tabulati della presenza di Stefania Cappa in casa, al telefono; il secondo, per via della ritrattazione dello stesso al momento della dichiarazione. Dal comunicato stampa di Stefania Cappa si legge: “Il signor Muschitta rese una prima dichiarazione a settembre 2007 alle autorità sostenendo di aver visto Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, in un determinato luogo e momento. Nella medesima giornata ritrattò tale affermazione”. Anche lui fu rinviato a giudizio per il reato di calunnia.

Chi è Muschitta?

Marco Demontis Muschitta è il tecnico del gas che dichiarò di aver visto, il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, Stefania Cappa allontanarsi dalla villetta di via Pascoli in bicicletta. Secondo la sua testimonianza, non attendibile e smentita, la cugina della vittima teneva in mano un attrezzo da camino.

L’uomo si presentò spontaneamente dai carabinieri per rilasciare le sue dichiarazioni. Fece mettere a verbale la presenza di una persona non indagata per l’omicidio di Chiara Poggi. Sarebbero potute essere informazioni importanti, se non fosse per la ritrattazione. “Mi sono inventato tutto quello che vi ho raccontato, perché sono uno stupido. Mi dispiace, non volevo farvi perdere tempo”, disse dopo una pausa dall’interrogatorio.

L’ipotesi inattendibile di Muschitta torna più volte sui media come uno scenario plausibile, soprattutto quella che ipotizza la presenza di più persone sulla scena del delitto. Proprio un oggetto simile a quello descritto da Muschitta sarebbe stato ricercato nel canale vicino a Tromello, vicino alla vecchia proprietà della nonna di Stefania e Paola Cappa.

Le nuove testimonianze

Le Iene di recente hanno mostrato due nuove testimonianze. All’inizio del servizio, si è scoperto della condanna per diffamazione. Poi il centro della notizia: la presenza della famiglia Cappa nei pressi del luogo del delitto.

Una delle nuove testimonianze parla della madre, Mariarosa Cappa, l’altra della figlia Stefania. Mariarosa sarebbe stata seduta in auto alle 9:15-9:30, per poi (lo ricordiamo) avere lo scontrino di una spesa effettuata di lì a poco che segna le 10:07. Stefania Cappa l’avrebbe preceduta in auto, dice l’altra testimonianza, anche se in quell’orario i tabulati dimostrano una chiamata con un’amica di lei.