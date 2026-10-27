Garlasco, Le Iene e Alessandro De Giuseppe assolti dall'accusa di diffamazione ai danni di Stefania Cappa

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, rispettivamente inviato e autore de Le Iene, sono stati assolti dalla Corte d’Appello di Milano, III Sezione Penale. I due imputati, assistiti dagli avvocati Stefano Toniolo e Federico Giusti, si sono difesi dall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Stefania Cappa, in relazione al servizio ‘Speciale Le Iene, delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi’, trasmesso il 24 maggio 2022.

Garlasco, Le Iene: assolto Alessandro De Giuseppe dall’accusa di diffamazione di Stefania Cappa

La sentenza delle scorse ore ha ribaltato quella del 29 aprile 2025, decisa dalla III sezione penale del Tribunale di Milano, con la quale la giudice Sara Faldini aveva condannato i due imputati a una multa di 500 euro ciascuno e al pagamento di una provvisionale di 10mila euro in favore della parte civile.

Il servizio al centro del caso con le dichiarazioni di Marco Muschitta

Al centro del caso c’era il metodo attraverso cui il servizio aveva narrato le dichiarazioni di Marco Muschitta, l’uomo che aveva riferito di aver visto Stefania Cappa in bicicletta nei dintorni della villetta di via Pascoli la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi, salvo poi ritrattare.

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La giudice aveva ritenuto che il servizio mandato in onda non avesse dato risalto all’inattendibilità delle dichiarazioni di Muschitta.

Dunque, sarebbe emersa una rappresentazione parziale dei fatti, per insinuare un possibile coinvolgimento di Stefania Cappa nella morte della cugina.

La Corte d’Appello ha invece ritenuto corretta la rappresentazione dei fatti proposta dalle Iene.

Le Iene: “Continueremo a fare il nostro lavoro: cercare risposte”

“Per noi – si legge in una nota diffusa dalle Iene dopo l’assoluzione – questa vicenda riporta al centro una questione fondamentale: quale spazio può e deve avere il giornalismo d’inchiesta quando si confronta con una vicenda giudiziaria complessa e controversa come quella di Garlasco“.

“Il nostro lavoro, da sempre, nasce dalla volontà di comprendere i fatti non dall’intenzione di diffamare qualcuno, né da quella di attribuire una responsabilità che spetta esclusivamente alla magistratura accertare”, aggiungono dal programma Mediaset.

E ancora: “Indagare per noi significa anche mettere in discussione ricostruzioni che sembrano consolidate, assumendosi la responsabilità di raccontare quello che emerge, senza rinunciare al racconto per paura delle conseguenze. Questo non vuol dire che il giornalismo sia al di sopra delle regole, né che il diritto di cronaca possa giustificare qualsiasi affermazione. Vuol dire, però, che il dovere di rispettare le persone deve convivere con il diritto di approfondire i fatti e con la libertà di raccontarli”.

“Per questo Le Iene, anche dopo la condanna, hanno continuato e continueranno a fare quello che ritengono il proprio lavoro: cercare risposte, senza dare nulla per scontato e senza avere paura di dire ciò che si scopre”, conclude la redazione.