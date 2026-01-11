Garlasco, Le Iene raccolgono due nuove testimonianze sulla mattina dell'omicidio di Chiara Poggi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Due testimonianze nuove potrebbero aggiungere elementi inediti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. A raccoglierle sono state Le Iene, e in particolare Alessandro De Giuseppe che ha parlato con due persone del posto che affermano di aver visto direttamente, quella mattina, alcuni movimenti ritenuti potenzialmente rilevanti.

Nuova testimonianza su Garlasco

La prima nuova testimonianza su Garlasco è quella di una donna che frequentava abitualmente gli stessi luoghi (bar e supermercato) della madre delle gemelle Cappa, Maria Rosa Poggi, e che quindi sostiene di essere stata perfettamente in grado di riconoscerla in caso l’avesse incrociata per strada.

La donna racconta di aver incrociato la signora Poggi la mattina del delitto mentre si trovava in auto, all’altezza di un incrocio vicino a un distributore di benzina in via San Zeno, a circa due minuti di distanza dalla villetta di via Pascoli dove Chiara Poggi venne uccisa.

Secondo il suo racconto, l’episodio sarebbe avvenuto approssimativamente tra le 9:15 e le 10:00. Nella testimonianza su Garlasco raccolta da Le Iene, la donna si dice “sicura” di avere riconosciuto proprio Maria Rosa Poggi.

La vettura, ricorda, era nera e guidata in modo teso, con la conducente praticamente “attaccata al volante”. E ancora: “Era lei, ne sono sicura“.

“Questa cosa sono 18 anni che me la racconta”, conferma la figlia della testimone sentita da Le Iene. C’è poi un particolare sul quale la testimone dice di non poter giurare, ovvero la possibile presenza di una delle figlie in bicicletta. Su questo la testimone de Le Iene ha dei dubbi.

Seconda testimonianza su Garlasco raccolta da Le Iene

La seconda nuova testimonianza su Garlasco è quella di un uomo che, pur ribadendo più volte di non voler essere coinvolto formalmente nell’inchiesta (“ho una ditta, non posso permettermelo”), afferma di aver visto la mattina del delitto una ragazza bionda uscire in bicicletta da via Pascoli. “Io ho visto una ragazza uscire di lì, ma io non voglio essere chiamato in causa”, commenta l’uomo.

L’uomo racconta di essere passato in auto diretto verso Pavia e di aver notato la giovane con una “bicicletta nera” e con un “attrezzo in mano”.

Il racconto coincide sostanzialmente con quanto dichiarato anni fa dall’operaio Marco Muschitta, che parlò di una ragazza in bicicletta vista in mattinata, salvo poi ritrattare tutto di fronte ai carabinieri.

Chi è la “Iena” Alessandro De Giuseppe

Alessandro De Giuseppe è una “Iena” che ha seguito con assiduità il caso Garlasco. Per i sui servizi, che hanno messo al centro una delle gemelle Cappa, qualche mese fa è stato condannato per diffamazione.

Questo il commento del diretto interessato, durante la puntata de Le Iene di domenica 11 gennaio:

Qualche mese fa io e l’autore che scrive i servizi su Garlasco siamo stati condannati in primo grado per diffamazione ai danni di Stefania Cappa, proprio per un servizio in cui raccontavamo la vicenda dell’operaio Muschitta. Nonostante l’accusa stessa, cioè il pubblico ministero, avesse chiesto la nostra assoluzione, il giudice ha deciso che noi abbiamo diffamato una delle gemelle. Abbiamo presentato appello contro questa sentenza che non condividiamo, ma che ovviamente rispettiamo. Ma intanto non possiamo esimerci dal continuare a dar conto delle ormai diverse testimonianze che raccontano di aver visto sempre la stessa cosa.