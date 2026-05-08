Garlasco, Le Iene rispondono alle accuse di complotto pro Stasi dopo gli audio di Chiara Ingrosso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le Iene rispondono alla "teoria del complotto" su Garlasco. Alle accuse di Chiara Ingrosso, Roberta Bruzzone e Selvaggia Lucarelli, il programma replica punto per punto. Nel servizio viene ricostruita la linea temporale dei fatti, portando alla luce quelle che sarebbero delle incongruenze nei retroscena emersi di recente: dalla denuncia delle cugine Cappa, rivelatasi inesistente, all’accordo con l’ex carabiniere, fino ai commenti sull’operato della Procura di Pavia.

La teoria del complotto a Garlasco

Ci sarebbe stato una sorta di complotto teso a indirizzare le indagini e il racconto su Garlasco? A questa domanda accusatoria Le Iene hanno deciso di rispondere. Secondo la "teoria del complotto", alla base di questa presunta macchinazione ci sarebbero l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, e l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe.

La teoria nasce dalle ipotesi di Chiara Ingrosso, ex inviata di Quarto Grado e di FarWest. Alla base del sospetto ci sarebbero degli audio di conversazioni tra Ingrosso, De Rensis e De Giuseppe. Ne ha parlato anche Roberta Bruzzone, ospite a Quarto Grado, secondo la quale questi audio sarebbero stati portati alla Procura di Milano perché oggetto di una querela presentata dalle Cappa. La famiglia Cappa, tuttavia, ha smentito tale circostanza.

In un modo o nell’altro, quegli audio sono finiti alla Procura di Milano, che ora dovrà valutare se si sia di fronte a un complotto. Per Bruzzone la risposta è affermativa: "Qui siamo di fronte a fatti gravissimi", ha dichiarato, facendo riferimento anche alle operazioni di dragaggio della roggia di Tromello.

La risposta de Le Iene

La prima risposta del programma riguarda il presunto collegamento tra Bruscagin, il testimone delle Cappa, e l’inviato de Le Iene. Secondo Ingrosso, a far conoscere i due sarebbe stato Francesco Marchetto, ex carabiniere, ma il programma nega categoricamente: Alessandro De Giuseppe sarebbe arrivato a Bruscagin attraverso un’altra persona.

Il primo "retroscena" del complotto viene quindi liquidato da Le Iene come "una fesseria". Anche il ruolo del supertestimone, altro aspetto al centro della teoria, viene difeso: Bruscagin avrebbe tentato di parlare già all’epoca dei fatti. L’uomo sostiene di aver provato a comunicare con l’avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, per riferirgli ciò che sapeva sulle Cappa, ma quest’ultimo gli avrebbe risposto che era già in corso l’indagine su Stasi.

Tizzoni stesso ha replicato a queste dichiarazioni: "Gli ho detto che non eravamo interessati perché non c’era nulla di concreto e gli dissi di andare dai Carabinieri". Bruscagin, però, respinge quella che definisce una "diffamazione" e racconta una versione diversa: sarebbe stato proprio Tizzoni a ignorare le sue parole. Bruscagin aggiunge di essersi poi rivolto a un amico nell’Arma, il quale gli avrebbe suggerito di tacere perché "non ci si poteva fidare degli inquirenti".

Le verifiche

Le dichiarazioni del supertestimone sono di natura estremamente rilevante: per questo Le Iene, una volta acquisita la testimonianza, hanno condiviso i filmati con la Procura di Milano. Ingrosso aveva attaccato la messa in onda del servizio, accusando il programma di mancanza di verifiche e di essersi preso una grave responsabilità pubblicando simili dichiarazioni dopo 18 anni.

Proprio per evitare di interferire con le nuove indagini, Le Iene hanno consegnato il materiale all’autorità giudiziaria, che ha ritenuto credibili le parole di Bruscagin avviando il dragaggio del torrente.

Il servizio ricorda infine che anche Selvaggia Lucarelli criticò il loro operato, parlando di un racconto "fantasmagorico" e definendo assurdo credere a un personaggio come Bruscagin. "In un minuto Lucarelli ha dato del pirla all’uomo che ha parlato con noi e dell’allocco al procuratore Fabio Napoleone", conclude il programma.