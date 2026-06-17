Garlasco, le indagini della Procura su Andrea Sempio non sono davvero chiuse: dureranno fino al 28 settembre

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Le indagini su Andrea Sempio rimangono aperte. Lo ha fatto sapere la Procura di Pavia in una nota riportata dall’inviato di Morning News Emanuele Canta. Gli accertamenti dureranno fino al 28 settembre. Inoltre, gli inquirenti hanno nominato un nuovo consulente, lo psichiatra Roberto Catanesi, con lo scopo di passare al setaccio interviste, agende e altri documenti per tracciare il profilo psichiatrico dell’indagato per stabilire la capacità di intendere e volere all’epoca dei fatti, l’eventuale pericolosità sociale e l’idoneità ad affrontare un processo.

Le indagini non sono finite

Nonostante la pioggia di notizie arrivata tra aprile e maggio, la Procura di Pavia ha diffuso un comunicato stampa in cui informa che le indagini a carico di Andrea Sempio restano ancora aperte.

A farlo sapere è l’inviato di Morning News, Emanuele Canta, durante la puntata andata in onda mercoledì 17 giugno.

Ufficialmente, le indagini potranno dirsi chiuse il 28 settembre. Il 28 maggio, infatti, il procuratore Fabio Napoleone, titolare dell’inchiesta, aveva fatto sapere che “i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti“.

Inoltre, “a seguito del deposito, da parte della difesa dell’indagato Andrea Sempio, di plurime consulenze tecniche intervenute nel breve arco temporale decorrente dalla notifica” la Procura ha ritenuto necessari “ulteriori accertamenti”.

La Procura dispone una nuova consulenza su Andrea Sempio

Il medico psichiatra Roberto Catanesi, ora, su incarico della Procura dovrà analizzare tutto ciò che trova a disposizione sull’indagato, dalle interviste rilasciate nei talk televisivi alle agende e altri documenti.

Il suo compito sarà quello di tracciare un profilo psichiatrico dell’indagato e stabilire se Sempio sia socialmente pericoloso, in grado di affrontare un eventuale processo e se fosse capace di intendere e volere all’epoca dei fatti.

Il delitto di Garlasco secondo Massimo Lovati

Martedì 16 giugno Massimo Lovati è stato ospite del programma Dentro La Notizia. Durante il suo intervento, l’avvocato ha ribadito la sua tesi sull’innocenza di Alberto Stasi e del suo ex assistito Andrea Sempio.

Secondo il legale, Stasi non sarebbe mai entrato nella villetta di Garlasco, il 13 agosto 2007, ma avrebbe riportato ai carabinieri il suo racconto da scopritore per coprire qualcuno che lo minacciava. Contro Sempio, invece, gli inquirenti non avrebbero alcuna prova.