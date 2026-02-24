Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza Cattaneo dall'orario dell'omicidio alle armi usate su Chiara Poggi

NOTIZIE
Le indiscrezioni sulla consulenza Cattaneo sul delitto di Garlasco depositata in Procura a Pavia: novità sull'orario dell'omicidio e le armi

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco è stata depositata formalmente in Procura al Tribunale di Pavia. Il documento è secretato, ma sono emerse già le prime indiscrezioni, che fanno riferimento all’orario dell’omicidio di Chiara Poggi, che potrebbe essere più diluito nel tempo rispetto a quanto ipotizzato fino a oggi, e alle armi usate per uccidere la ragazza, che potrebbero essere più di una.

La consulenza Cattaneo su Garlasco e l’orario del delitto

La consulenza di Cristina Cattaneo depositata in persona dall’anatomopatologa in Procura a Pavia nella giornata di lunedì 23 febbraio è secretata. Ciò nonostante, la trasmissione Mattino Cinque, in un servizio trasmesso martedì 24 febbraio, ha riportato alcune indiscrezioni raccolte da “fonti qualificate”.

L’inviato del programma Mediaset ha riferito: “Si parla di un tempo per l’aggressione decisamente più lungo rispetto a quello stimato fino a questo momento dalle sentenze. La forbice di tutta l’azione omicidiaria potrebbe allargarsi e andare a incastrarsi con l’alibi di Alberto Stasi, che dalle 9,36 alle 12,20 (del giorno del delitto, ndr) è certamente a casa sua a lavorare alla tesi. L’aggressione andrebbe oltre quei 23 minuti, che includono anche il rientro a casa di Stasi”.

Chiara Poggi.

La consulenza Cattaneo sull’omicidio Poggi e le armi del delitto

L’inviato di Mattino Cinque ha riportato ulteriori indiscrezioni sulla consulenza Cattaneo su Garlasco, relative alle armi che sarebbero state usate per uccidere Chiara Poggi.

Le sue parole: “Indiscrezioni ci parlano di più armi utilizzate per colpire Chiara Poggi, alla luce delle lesioni sul volto e sul capo che farebbero propendere per più armi”.

Le prossime tappe nelle indagini sul delitto di Garlasco

La consulenza Cattaneo è un documento fondamentale nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Ma non ne rappresenta l’ultima tappa.

L’inviato della trasmissione Mediaset ha ricordato: “Si attende ora la consulenza tecnico-informatica della Procura sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, che dovrebbe arrivare tra fino mese e inizio marzo. Poi, salvo ulteriori necessità, si andrà verso una chiusura delle indagini attesa in tarda primavera, con quella che sembra essere una scontata richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio“.

Infine ha aggiunto: “Se le indiscrezioni sull’orario dell’omicidio dovessero essere confermate, la Procura di Pavia potrebbe avanzare una richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi“.

