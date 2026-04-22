Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul pc di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul caso del delitto di Garlasco continua a tenere banco la consulenza informatica di Paolo Dal Checco, incaricato di analizzare i computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Dalla relazione, stando ad alcune indiscrezioni emerse, sarebbero venuti fuori “elementi nuovi importanti su cui la Procura ha voluto fare approfondimenti”. C’è attesa, inoltre, per i risultati della nuova consulenza del genetista Carlo Previderè.

Le indiscrezioni sulla consulenza Dal Checco sul delitto di Garlasco

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, la trasmissione Mattino Cinque è tornata a parlare del delitto di Garlasco e, in particolare, delle indiscrezioni emerse sulla consulenza di Paolo Dal Checco, il perito informatico incaricato dalla Procura di Pavia di analizzare i computer di Alberto Stasi e di Chiara Poggi.

L’inviato Emanuele Canta ha ribadito che dalla relazione “sarebbero venuti fuori elementi nuovi importanti su cui la Procura ha voluto fare approfondimenti“.

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Canta ha poi spiegato: “La Procura, in realtà, nella sua tesi accusatoria avrebbe già identificato un movente a prescindere dalla relazione di Dal Checco, ma gli elementi nuovi che sarebbero venuti fuori dal pc di Chiara Poggi avrebbero continuato a tenere accesi i riflettori”.

A che punto sono le indagini sul delitto di Garlasco

Secondo quanto dichiarato da Emanuele Canta nella mattinata di mercoledì 22 aprile, “le indagini vanno avanti e non è ipotizzabile con precisione la conclusione di questa fase, probabilmente fine maggio“.

L’inviato del programma Mediaset ha precisato anche che sul delitto di Garlasco c’è “un’altra consulenza molto attesa, cioè quella del genetista Carlo Prevederé, che deve ancora consegnare il suo nuovo elaborato”.

Cosa è emerso sulla consulenza Dal Checco su Garlasco

Già lo scorso 16 aprile, Mattino Cinque, in merito alla consulenza di Paolo Dal Checco, aveva parlato di “notizie molto importanti, elementi nuovi che per gli investigatori rappresentano una pista ben precisa da seguire“.

Emanuele Canta, quel giorno, aveva riferito che la novità in questione potrebbe riguardare “un’area non distante da Garlasco” e allargare il raggio d’azione.

L’inviato della trasmissione Mediaset aveva aggiunto ancora: “La Procura, anche prima della relazione, aveva ipotizzato un suo movente e la relazione informatica ha confermato alcune supposizioni già fondate della Procura”.