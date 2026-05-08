Garlasco, le intercettazioni di Andrea Sempio tra "Chiara str***a" e il sangue: "Quando sono andato io c'era"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le intercettazioni ambientali su Andrea Sempio diventano centrali nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. In auto l’indagato parlerebbe del sangue nella villetta di Chiara Poggi pronunciando la frase “Quando sono andato io c’era”. Agli atti anche altri audio attribuiti a Sempio, con epiteti poco lusinghieri rivolti direttamente alla ragazza.

Garlasco, le intercettazioni

Le nuove intercettazioni depositate nell’inchiesta sul delitto di Garlasco aggravano il quadro investigativo attorno ad Andrea Sempio, oggi indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi.

Tra i passaggi che stanno attirando maggiormente l’attenzione degli investigatori ci sono alcune frasi pronunciate dall’uomo mentre si trovava da solo nella sua auto, conversazioni captate dalle microspie installate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

ANSA

Andrea Sempio, le parole su Chiara in auto

Secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe parlato più volte da solo di dettagli considerati rilevanti per il delitto del 13 agosto 2007. In una delle intercettazioni del 14 aprile 2025, l’indagato avrebbe simulato un dialogo con Chiara Poggi, forse imitandone la voce e facendo riferimento alle tre telefonate effettuate nei giorni precedenti all’omicidio.

In quel contesto avrebbe pronunciato anche la frase: “È stata bella str***a… giù il telefono”, oltre ad ammettere di aver visionato i video intimi della ragazza con Alberto Stasi.

Nella versione della difesa, si tratterebbe di “commenti” sarcastici a contenuti ascoltati in televisione o in un podcast dedicato al caso Garlasco.

Il soliloquio sul sangue

Ancora più importante, secondo i carabinieri, è un’altra intercettazione del 12 maggio 2025. Come riportato dal Corriere della Sera, seduto nella sua Panda da solo, Sempio parlerebbe a bassa voce del sangue trovato nella villetta di via Pascoli e della ricostruzione relativa ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

Durante il monologo, riferendosi alle tracce ematiche e alle perizie sulle impronte delle scarpe, pronuncerebbe una frase ritenuta cruciale dagli investigatori: “Quando sono andato io… il sangue c’era”.

Per gli investigatori quel passaggio sarebbe compatibile con “quando sono andato via io”, interpretazione che secondo la Procura rafforzerebbe la presenza di Sempio sulla scena del crimine.

L’indagato discute della quantità di sangue presente sul pavimento e del fatto che Stasi abbia sempre sostenuto di essere riuscito a non sporcarsi le scarpe entrando nella casa. Sempio, nel ragionamento a voce alta captato dalla microspia, parlerebbe anche dell’ipotesi secondo cui le macchie fossero già secche.

La nuova ricostruzione del delitto

Le nuove informative dei carabinieri inseriscono queste dichiarazioni in una ricostruzione più ampia del delitto. Secondo gli investigatori, Chiara Poggi avrebbe tentato una lunga difesa contro il suo aggressore, trattenendo sotto le unghie materiale genetico compatibile con la linea paterna dell’aplotipo Y di Andrea Sempio.

Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe ripulito parzialmente utilizzando il lavabo della cucina della villetta e successivamente avrebbe raggiunto la casa della nonna per completare l’opera.

Negli atti compaiono anche alcuni appunti personali trovati nelle Moleskine di Sempio. Frasi come “molta ansia”, “Stasi ha chiesto la riapertura”, “mamma in panico per la cosa di Stasi” e “archiviato ancora” vengono interpretate dagli investigatori come segnali di un forte interesse verso gli sviluppi giudiziari legati ad Alberto Stasi.

In altri scritti emergono sogni violenti, riferimenti a coltelli, aggressioni e ricerche web su omicidi, satanismo, autopsie e violenza sulle donne.