Garlasco, le parole di Stasi sui pedali e il pc poco prima della condanna: il paragone con lo scontrino

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Durante il processo di appello del 2014 sul delitto di Garlasco, Alberto Stasi ha reso alcune dichiarazioni spontanee. L’ex fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato per il delitto, ha usato il paragone con uno scontrino per spiegare quanto accaduto al suo pc, che aveva consegnato ai carabinieri per gli accertamenti tecnici.

Il paragone di Stasi tra il suo pc e uno scontrino

Alberto Stasi, durante il processo di appello del 2014 sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, ha citato uno scontrino.

Ma non si tratta del famoso scontrino di Andrea Sempio relativo al parcheggio di Vigevano, bensì di uno scontrino immaginario che Stasi ha tirato in ballo per spiegare ai giudici cosa era successo al suo computer dopo averlo affidato ai carabinieri.

La precisazione di Alberto Stasi sui pedali scambiati

Le dichiarazioni spontanee di Alberto Stasi sono state riprese dalla trasmissione Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Nell’audio si sente uno Stasi molto provato, che nel 2014 rende alcune dichiarazioni spontanee in aula.

"Ne ho viste di tutti colori in questi sette anni e mezzo – esordisce Stasi – l’ultima è stata l’accusa di aver scambiato i pedali, cosa che non ho mai fatto".

Poi l’ex fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato per il delitto di Garlasco, parla del suo computer, che aveva consegnato ai carabinieri per accertamenti tecnici.

Stasi ricorda che i militari avrebbero involontariamente cancellato il salvataggio della tesi di laurea, e in questo modo anche il suo alibi.

"È come dare ai carabinieri uno scontrino che dimostra che nell’ora del delitto si era a fare acquisti in un negozio, poi lo scontrino se lo mettono in tasca, viene lavato per sbaglio e non si legge più e a quel punto i carabinieri tornano da me per richiedere dov’ero nell’ora del delitto", ha detto Stasi in aula.

Le dichiarazioni spontanee nel processo su Garlasco del 2014

Nessun riferimento, quindi, allo scontrino del parcheggio che Sempio aveva presentato come alibi durante la prima indagine sul delitto di Garlasco. Nell’audio si sente ancora Alberto Stasi ricordare quanto successo nei sette anni e mezzo precedenti.

"Io e la mia famiglia abbiamo combattuto duramente in questi anni, sempre a fronte di informazioni da rincorrere a posteriori e sempre dopo nuove versioni fornite", ha ricordato Stasi.

Secondo quest’ultimo, le altre persone coinvolte nella prima indagine non avrebbero subito il suo stesso trattamento: "Sono andati addirittura dal mio pediatra, ma nessuno ha fatto perquisizioni in altre abitazioni o ha controllato a fondo altre biciclette".

Nell’ultima parte dell’audio, si sente l’appello lanciato da Stasi ai giudici nel 2014: "Avete in mano la mia vita e spero che possiate essere guidati da un senso di giustizia e non dalla necessità di trovare un colpevole".

In quel processo, Alberto Stasi è stato condannato a 24 anni di carcere per il delitto di Garlasco.