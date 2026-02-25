Garlasco, le prime indiscrezioni sulle 350 pagine della consulenza Cattaneo potrebbero scagionare Stasi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le prime indiscrezioni emerse sulle 350 pagine che compongono la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco potrebbero scagionare Alberto Stasi. Cattaneo è stata incaricata dalla Procura di Pavia di riesaminare in quanto tempo, con quali e quante armi e in quale orario sarebbe stata colpita mortalmente Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Alla luce della relazione, in base alle indiscrezioni, la forbice temporale dell’azione omicidiaria potrebbe allargarsi e ciò potrebbe rappresentare un elemento a favore di Stasi.

Le prime indiscrezioni sulla consulenza Cattaneo sul delitto di Garlasco

La relazione presentata da Cristina Cattaneo è "secretata", ma la trasmissione Mattino Cinque ha riportato alcune indiscrezioni raccolte da "fonti qualificate".

Il documento allargherebbe il tempo dell’aggressione mortale a Chiara Poggi rispetto a quello stimato fino a questo momento dalle sentenze. Non solo: Chiara Poggi potrebbe essere stata colpita con più armi. Questo dettaglio sarebbe emerso dall’analisi delle ferite sul volto e sul capo.

Perché la consulenza Cattaneo potrebbe scagionare Alberto Stasi

L’elemento che giocherebbe in favore di Alberto Stasi è l’allungamento dei tempi dell’azione omicidiaria oltre i 23 minuti che, secondo le sentenze, gli sarebbero invece bastati per uccidere Chiara Poggi.

È ormai considerato appurato che, il giorno del delitto di Garlasco, Stasi era in casa sua a lavorare alla tesi dalle 9,36 alle 12,20.

Se dovessero essere confermate le indiscrezioni – ha sottolineato ancora la trasmissione Mediaset – in aggiunta alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio potrebbe arrivare anche la richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi.

Il commento del consulente di Sempio, Palmegiani

Ospite di Mattino Cinque, il consulente di Andrea Sempio, Armando Palmegiani, ha commentato così le recenti novità sul delitto di Garlasco e, più precisamente, sulla consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo.

"Sono indiscrezioni, vedremo cosa dirà la relazione finale", ha subito detto Palmegiani, che ha poi sottolineato: "Togliere Stasi non significa automaticamente mettere Sempio".

Il consulente di Andrea Sempio ha aggiunto: "La Cattaneo sta lavorando sui dati del 2007, non ha potuto accedere all’epoca al corpo. Sta dando dei giudizi sui dati, che sono eccezionali perché lei è di altissimo livello, ma poi qualora si andasse in dibattimento se ne dovrà discutere. Non sono giudizi categorici".