Garlasco, le prove della Procura di Pavia contro Sempio: la ricostruzione alla base del rinvio a giudizio

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Chiara Poggi è stata uccisa per aver rifiutato un approccio sessuale. A 19 anni dal delitto, la Procura di Pavia mette nero su bianco una ricostruzione dell’omicidio avvenuto nella villetta di Garlasco che potrebbe riscrivere del tutto la verità processuale del caso, che ha portato alla condanna di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione. A uccidere la ragazza, secondo la Procura, sarebbe stato invece Andrea Sempio con almeno 12 colpi inferti con un oggetto contundente, la mattina del 13 agosto 2007. Secondo l’ipotesi accusatoria, il giovane avrebbe agito da solo lasciando sulla scena del delitto tracce che gli investigatori ritengono riconducibili a lui.

La ricostruzione della Procura di Pavia

La mattina di quel giorno d’estate del 2007 Chiara è sola in casa e indossa ancora il pigiama. Andrea Sempio si sarebbe avvicinato alla villetta dei Poggi, penetrando di nascosto dentro casa. Nel salone Sempio avrebbe tentato un approccio sessuale con la sorella dell’amico Marco. Al rifiuto netto di Chiara, sarebbe scattata l’ira omicida del giovane. Negli atti della Procura si parla di “motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”.

A quel punto Sempio avrebbe aggredito Chiara, dando inizio a una colluttazione in cui lei si sarebbe difesa “in modo estenuante, tanto da trattenere sulle unghie di ciascuna mano il Dna dell’aggressore, compatibile con l’aplotipo Y di Andrea Sempio”. Chiara avrebbe provato quindi a scappare verso la porta d’ingresso. Sempio avrebbe allora afferrato un oggetto contundente, forse un martello, cominciando a colpire più volte Chiara in volto, prima sulla fronte e poi sullo zigomo, facendola crollare a terra.

ANSA

Il corpo di Chiara sulle scale della cantina

Sempio non si sarebbe però fermato a quell’aggressione: avrebbe poi afferrato Chiara Poggi per le caviglie, trascinandola verso la porta che accede alla cantina. È qui che la ragazza avrebbe provato ad alzarsi, mettendosi carponi, ricevendo altri tre-quattro colpi da Sempio sulla fronte e dietro la testa. La ragazza a quel punto avrebbe perso i sensi.

Sempio avrebbe quindi spinto il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale che conducono in cantina. Sceso qualche gradino, il ragazzo avrebbe inferito ancora su Chiara, già esanime, con altri quattro-cinque colpi alla testa. Chiara sarebbe dunque morta in quel momento, a causa di lesioni cranio-encefaliche letali. All’assenza totale di movimenti da parte della vittima, ormai deceduta, Sempio avrebbe risalito le scale e si sarebbe recato nel bagno, si legge nel documento della Procura, “solo per specchiarsi, solo per capire quanto fosse sporco di sangue”.

Per ripulirsi si sarebbe invece “ragionevolmente servito del lavabo della cucina“. Secondo gli investigatori, Andrea Sempio sarebbe poi tornato un’ultima volta in cima alla rampa di scale che danno sulla cantina, fermandosi a osservare il corpo inerme di Chiara. Ed è qui che avrebbe appoggiato la mano sul muro, lasciando l’ormai celebre impronta 33, uno dei maggiori indizi a suo carico. Per gli stessi specialisti, quella sarebbe la mano dell’assassino che, come risulta dagli atti, “sembrava lasciata da una mano bagnata“.

Gli spostamenti di Andrea Sempio

A quel punto Sempio, forse per non farsi vedere, si sarebbe allontanato uscendo dal retro della villetta dei Poggi per recarsi a casa della nonna, distante circa 400 metri, in circa quattro-cinque minuti a piedi. Proprio qui avrebbe finito di ripulirsi dal sangue, prima di fare rientro a casa dei genitori in via Rossini.

Quando ritorna a casa è ormai ora di pranzo, sottolineano gli inquirenti, ma Sempio non mangia con la famiglia perché, a suo dire, “si sentiva troppo sazio per aver bevuto troppa acqua”. Nel primo pomeriggio Sempio sarebbe poi tornato due volte sul luogo del delitto, sia da solo sia col padre.

Le prove contro Sempio

La ricostruzione della Procura attribuisce particolare importanza a due elementi: il materiale genetico recuperato dalle unghie della vittima e l’impronta 33 individuata sulla parete delle scale. Secondo gli inquirenti, il Dna maschile rinvenuto sulle unghie sarebbe compatibile con l’aplotipo del cromosoma Y di Andrea Sempio. Un risultato che l’accusa interpreta nell’ambito della presunta colluttazione tra il giovane e Chiara Poggi.

La compatibilità genetica, tuttavia, non equivale da sola all’identificazione certa di una persona. L’aplotipo Y può essere condiviso da individui appartenenti alla stessa linea paterna e la valutazione della traccia deve tenere conto anche delle condizioni del campione e delle possibili modalità di trasferimento. L’altro elemento centrale è l’impronta 33, che secondo la nuova ricostruzione sarebbe stata lasciata dall’aggressore dopo l’omicidio, mentre osservava il corpo della vittima dall’alto delle scale della cantina.

Anche questa attribuzione è contestata dalla difesa di Sempio, che mette in discussione la possibilità di collegare con certezza la traccia al proprio assistito e alla dinamica ipotizzata dagli investigatori. Rimane inoltre aperta la questione dell’arma utilizzata per uccidere Chiara. La Procura ipotizza un oggetto contundente, forse un martello, ma l’arma del delitto non è mai stata ritrovata.