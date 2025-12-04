Garlasco, le rivelazioni della fotografa Stefania Villani a Francesca Bugalalla sulle foto di Andrea Sempio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A distanza di 18 anni dal delitto di Garlasco sono state pubblicate alcune foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta della famiglia Poggi, poche ore dopo l’omicidio della giovane Chiara. Stefania Villani, la fotografa che ha realizzato gli scatti, e Francesca Bugamelli, che li ha pubblicati su Bugalalla Crime, hanno rivelato alcuni dettagli sulle fotografie.

La novità delle foto di Andrea Sempio davanti alla villetta dei Poggi

Il 13 agosto 2007, poco prima delle ore 16, davanti alla villetta della famiglia Poggi a Garlasco si sono radunate alcune persone dopo che si era diffusa la notizia dell’omicidio di Chiara Poggi.

Tra di loro c’era anche la fotografa Stefania Villani, che ha deciso di realizzare alcuni scatti. Tra i soggetti fotografati c’è anche Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Le fotografie sono state consegnate a Francesca Bugamelli, che le ha pubblicate su Bugalalla Crime.

Andrea Sempio.

Le rivelazioni di Bugalalla Crime sulle foto di Sempio

Francesca Bugamelli di Bugalalla Crime ha raccontato alla trasmissione Ignoto X: “Stefania è una fotografa che lavorava per La Provincia Pavese, un quotidiano locale. Non è di Garlasco e fino a quel giorno non aveva assolutamente idea di chi fossero le persone presenti in via Pascoli quando ha scattato le foto”.

Nel suo racconto, Francesca Bugamelli ha sottolineato un “dettaglio molto interessante e importante” riferito dalla fotografa, cioè che “non c’era alcuna calca, non c’era quella moltitudine di persone che descrive Sempio nei suoi verbali”.

A proposito di come sia arrivata alle fotografie di Sempio a distanza di molti anni dall’omicidio di Chiara Poggi, “Bugalalla” ha poi spiegato che a Stefania Villani, “due sere fa, vedendo la mia diretta con il marito, le si è aperto un cassetto dei ricordi”.

Il racconto della fotografa Stefania Villani sulle foto di Sempio

La trasmissione Ignoto X ha anche riportato il racconto che la stessa fotografa Stefania Villani ha fatto a proposito del pomeriggio del giorno del delitto di Garlasco.

Le sue parole: “Quando siamo arrivati, c’erano solo i carabinieri che entravano e uscivano. Fai conto erano le 2 e mezza-3 e non c’era nessuno. Passando il tempo si sono aggiunte delle persone, ma non c’era la ressa“.