Garlasco, le rivelazioni di un ragazzo sul suicidio misterioso di Diego Portinari: trovò i vestiti nel canale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Aleggia ancora il sospetto, in quella misteriosa morte di Diego Portinari: il suo nome è legato indissolubilmente al delitto di Garlasco per due motivi. Il primo, è quel ritrovamento di un mucchio di vestiti conservati in un sacco sul canale lungo la strada del Cucù; abiti, quelli, che per diverso tempo i media hanno messo in relazione con l’omicidio di Chiara Poggi. Il secondo è il suicidio di Diego, trovato morto nella sua abitazione nel 2008. La sua morte è inclusa nel diadema di altri decessi sospetti, uno strascico nero dopo i fatti di via Pascoli 8 di cui fa parte, come sappiamo, anche la tragica fine di Giovanni Ferri. Un amico di Portinari, intervistato per Storie Italiane, dice di avere “più di qualche dubbio” su quel suicidio.

Parla un amico di Diego Portinari

Venerdì 25 settembre le telecamere di Storie Italiane hanno raggiunto un amico di Diego Portinari, il 27enne morto nel 2008. Un anno prima, Diego, aveva avvistato il sacco con degli indumenti sporchi in un canale vicino Garlasco.

“Qualche dubbio, o anche un campanello d’allarme date le circostanze, io ce l’ho”, dice l’uomo all’inviato, riferendosi alle ombre sul suicidio dell’amico.

ANSA

L’amico, inoltre, ricorda che i media raccontarono che Portinari avrebbe ritrovato quegli indumenti ma che non li avrebbe consegnati in caserma. Qui la sua riflessione: “Conoscendo Diego, normalmente si sarebbe ben guardato da fare un ritrovamento di qualunque cosa fosse”.

Piuttosto, Portinari “avrebbe tirato dritto, ecco”, conclude l’amico intervistato.

Il legame con il delitto di Garlasco

Il 22 agosto 2007 Diego Portinari, 27 anni, stava lavorando nei campi insieme a Massimo Bernardi, tra Sairano e Villanova D’Ardenghi. Improvvisamente Diego aveva notato un sacchetto bianco di plastica riaffiorare dall’acqua di un canale. A raccontare la vicenda nei dettagli era stata Cristina Bernardi, moglie di Massimo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il 29 agosto dello stesso anno.

Una volta notato quel sacco, Portinari “non l’ha preso, ha ributtato tutto dentro. Lui è uno che ha avuto qualche mese fa dei problemi con la polizia, per storie sue”, aveva raccontato la donna. La decisione di rivolgersi alla polizia era arrivata due giorni dopo, il 24 agosto. “Diego ci ha pensato due giorni”, aveva raccontato Cristina Bernardi al Corriere, poi “ne ha parlato con Massimo e con me. Ci siamo chiesti se per caso quella roba non c’entrava con la storia di Garlasco. La sera, abbiamo deciso di telefonare alla Polizia”.

Il suicidio

Se visitiamo l’archivio online de La Provincia Pavese, troviamo un primo trafiletto in un lancio del 16 dicembre 2008. Nell’articolo si legge che Diego Portinari, 27 anni, fu trovato cadavere dalla madre all’interno del suo mini-appartamento di via Dante, a Vigevano.

Secondo i primi rilievi, Portinari risultava morto da tre giorni, e all’interno dell’abitazione non erano presenti segni di effrazione né di colluttazione. Sua madre era andata a cercarlo perché non aveva più notizie del figlio. Nonostante la porta d’ingresso fosse chiusa dall’interno, la donna era riuscita a entrare e aveva trovato il 27enne riverso sul pavimento. Le prime ipotesi parlavano di un possibile malore che non avrebbe lasciato scampo al giovane. Dopo l’autopsia, il caso fu archiviato come suicidio.

Il parere di Massimo Lovati

In collegamento con lo studio di Storie Italiane, l’avvocato Massimo Lovati parla di “suicidi che evocano omicidi“: l’ex legale di Andrea Sempio, del resto, non ha mai fatto mistero sulla possibile correlazione tra l’omicidio di Chiara Poggi e le morti sospette che colpirono la Lomellina negli anni successivi.

Poi dice: “Esiste un altro delitto, che è l’induzione al suicidio“. Dietro queste morti sospette, dunque, ci sarebbe la stessa organizzazione criminale che avrebbe commissionato il delitto di Garlasco.