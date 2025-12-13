Garlasco, le rivelazioni fiume in tv di Andrea Sempio sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Sempio, parlando ai microfoni di Quarto Grado, ha rotto il silenzio e ha commentato gli esiti della perizia effettuata dall’esperta incaricata Denise Albani sul Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. Il 37enne è indagato per il delitto di Garlasco in cui il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi. Ha dichiarato di essere tranquillo in quanto ritiene che la perizia ha confermato quello che anche i suoi consulenti gli hanno ripetuto da mesi.

Garlasco, Dna sulle unghie di Chiara Poggi: Andrea Sempio commenta la perizia

“In buona sostanza la perizia ha confermato quello che anche i miei consulenti mi ripetevano da mesi. Sono però molto contento che sia arrivata finalmente perché questa cosa del Dna è stato il grosso peso che ho avuto sulle spalle in tutti questi mesi”, ha spiegato Sempio a Quarto Grado.

“Però – ha aggiunto – in giro vedo un sacco di interpretazioni un po’ tirate per i capelli, un po’ come se qualcuno volesse vederci del male a tutti i costi”. Il 37enne ha fatto riferimento all’aspetto mediatico della vicenda, affermando che la perizia è “molto chiara e ha appianato tantissimi punti”.

ANSA Andrea Sempio

E ancora: “L’unica cosa che mi viene da dire è che si parla di linea paterna, e tutti associano all’idea papà, nonno, fratelli, ma in realtà sarebbe la linea patrilineare, che in realtà prende da quando quell’Y, quella linea familiare, si è originata in Italia”.

“Quindi in realtà – ha proseguito -, fosse anche quello, non è detto che sia per forza un mio parente diretto. Può anche essere che 500 anni fa si è creata la linea familiare che oggi ha portato ai Sempio e che in giro in Italia ci siano altre persone che condividono questa cosa e che oggi non siano imparentati con me”.

L’ultimo incontro con Marco Poggi prima dell’uccisione di Chiara

In merito al fatto che il suo Dna sia finito sulle unghie di Chiara Poggi, ha ricordato che ci sono sicuramente stanze della villetta in cui fu uccisa la ragazza in cui lui, amico del fratello della vittima (Marco Poggi), passava più spesso il tempo, “che poi sono quelle che ho già raccontato più volte”.

“Erano legate principalmente al fattore videogiochi – ha aggiunto -, la saletta al piano di sotto e la camera di Chiara. Quindi quelle erano le stanze dove io passavo più tempo e dove immagino ci sia stata più probabilità di contaminazione. Poi, in realtà, ci sono anche tanti altri punti che abbiamo ricostruito durante questi incontri. Quando sarà il momento ne parleremo, ne parleranno i miei consulenti”.

Sempio, a proposito dell’ultima volta che ha visto Marco Poggi prima del delitto ha dichiarato: “So che abbiamo avuto un incontro io e Marco prima dell’evento. Era il 4 agosto 2007, perché ci eravamo visti di sicuro, alla sera”. Non ricorda esattamente se in quella data fosse entrato in casa o meno.

“Può essere, è probabile, magari prima di uscire, quando passavamo a prenderlo. Magari sono entrato, non lo ricordo esattamente con certezza. Però se non era quel giorno, comunque, sempre in quei giorni lì, se non era il 4, sarà stato comunque nei giorni precedenti”, ha aggiunto.

Sempio: “Temo che tenteranno di creare un mostro”

Di recente sono state diffuse delle foto in cui lo si vede il pomeriggio del 13 agosto 2007 davanti alla casa dei Poggi, a distanza di poche ore dall’uccisione di Chiara. Il 37enne ha così commentato la vicenda:

“In realtà non è che mi ha fatto un effetto particolare. Io non sapevo dell’esistenza di queste foto. Allora, all’inizio io la notizia l’ho ricevuta come ‘Sono uscite le tue foto in via Pascoli’. Ho detto: ‘Oddio, cosa vuol dire questa cosa?’. E poi dopo, quando finalmente ho visto le foto, erano appunto le foto di quella giornata. A me sembra né più né meno una conferma di quello che io ho detto. Tutto lì. Non vedo perché abbiano fatto così scandalo. Mi sembra un altro di quei dati che qualcuno vuole rigirare in negativo a tutti i costi”.

Sempio teme che l’aspetto mediatico del caso possa essere un problema. In particolare, ha paura che potrebbe essere dipinto come un mostro laddove dovessero iniziare “a mancare alcuni presupposti tecnici, come può essere il discorso del DNA”.

“Uno degli attacchi che mi arriverà – ha ragionato – sarà il tentare di creare un mostro, perché se non hai più quello a cui attaccarti, devi colpire da un’altra parte. Quindi io non credo che dalle indagini verrà fuori qualcosa di particolare, ma sicuramente, qualora dovesse uscire qualcosa, anche di non così negativo, secondo me c’è dietro una grande forza che vuole travisare il tutto. Questo sì. Non guidata dagli inquirenti, non c’entra con le indagini. Parlo di tutto quello che c’è attorno”.

Infine ha spiegato perché ha deciso per il momento di non farsi interrogare da chi sta indagando sul caso: “Questa è una scelta condivisa, una scelta difensiva condivisa coi miei avvocati. Loro mi hanno consigliato così, loro questa cosa l’hanno già spiegata più volte in altre occasioni. Io mi fido dei miei avvocati, seguo quello che dicono loro. Qualora loro riterranno che sarà il momento di farsi sentire, lo faremo”.