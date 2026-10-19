Garlasco, le teorie di Vitelli e De Rensis sul comportamento di Stasi dopo la scoperta del cadavere di Chiara

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In tv l’approfondimento sul caso Garlasco si concentra sul comportamento di Stasi dopo la morte di Chiara Poggi. Vitelli, il giudice che lo assolse nel 2009, invita alla cautela, sostenendo che non si possa andare oltre al “sospetto”. Uno dei suoi legali, De Rensis, attacca invece le “tredici paginette” nel fascicolo dei Ris e chiede ai giornalisti colpevolisti di indignarsi più degli altri.

Garlasco, perché Stasi si è comportato così

Il comportamento di Alberto Stasi nella villetta Garlasco è stato trattato nel corso della trasmissione “Storie Italiane”, con due interventi che partono da punti diversi ma chiedono entrambi profonde riflessioni.

Il primo è un estratto delle dichiarazioni di Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse Stasi in primo grado. Il secondo è l’intervento dell’avvocato Antonio De Rensis, suo avvocato difensore.

ANSA

L’opinione del giudice Vitelli

Il filmato mandato in onda in studio risale a un convegno all’Istituto Umberto Eco di Alessandria, in cui Vitelli affronta uno dei nodi più discussi della vicenda: il modo in cui Stasi ha agito subito dopo il delitto.

Il suo primo contatto con l’esterno, in cui parla della fidanzata con un tono che può apparire “freddo e distaccato”, e il fatto di non aver verificato come stesse lei, sono aspetti complessi che lasciano più di qualche dubbio.

“Perché Stasi non va a sincerarsi delle condizioni della fidanzata?” si è chiesto il giudice, cercando di andare oltre la prospettiva che porta a pensare che sia lui l’assassino. “Entro in casa, è un lago di sangue, io lo devo presumere innocente, la scena evoca un omicidio, e chi me lo dice che non ci sia ancora l’assassino in casa?”

La conclusione è un monito contro le letture semplicistiche. “Non riusciamo a dare di un comportamento umano complesso di quel tipo una inequivoca lettura che non vada oltre a un iniziale sospetto”.

L’attacco di De Rensis

In studio è intervenuto poi De Rensis, proponendo una terza ipotesi. “Stasi, lo Stasi che per alcuni è l’assassino, va sul corpo della povera Chiara, si imbratta di sangue, chiama i soccorsi”.

Il legale ha poi spostato l’attenzione sul fascicolo dei Ris e sul documento contenente valutazioni psicologiche sul suo assistito, definito con ironia “tredici paginette alias consulenza alias tovagliolini per una merenda pomeridiana”.

L’avvocato ha sottolineato che in quel testo compare perfino un “boh”, dettaglio che giudica inaccettabile. “Questa è una roba che in un paese democratico deve turbare, deve turbare tutti noi colleghi”.

L’affondo finale è rivolto alla stampa. Per il legale, non sono gli innocentisti approfondire la questione: “I giornalisti che hanno perseguito in tutti questi anni la colpevolezza di Stasi si devono indignare più degli altri” ha affermato. Il motivo: quella tesi si sarebbe basata anche su ciò che veniva loro fornito, e questo dovrebbe provocare in loro un sentimento di rabbia per essere stati fuorviati.