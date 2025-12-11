Garlasco, le ultime novità sul giallo della casa della nonna di Chiara Poggi dal furto alle luci accese

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Testimonianze di vicini di casa della nonna di Chiara Poggi hanno affermato che, il giorno prima dell’omicidio a Garlasco, le luci della villetta disabitata a Gropello Cairoli erano accese. La perquisizione, però, venne fatta solo all’esterno e non è mai stato verificato chi vi fosse entrato il 12 agosto 2007.

Le novità sul giallo della casa della nonna di Chiara Poggi

A Storie Italiane, nella puntata dell’11 dicembre, l’invitata della trasmissione ha mostrato quali erano le finestre dalle quali, secondo tre testimonianze, sarebbe stato possibile vedere che le luci all’interno della casa della nonna di Chiara Poggi, la sera del 12 agosto 2007, fossero accese.

Una si trova sulla strada, l’altra lateralmente. La casa, nel 2007, era disabitata da molto tempo, ma le testimonianze hanno raccontato che alle volte vi si recavano sia Marco che Chiara Poggi.

ANSA

La villetta di Garlasco dove è stato commesso l’omicidio

Nel corso della trasmissione, è stato mostrato il verbale della perquisizione che venne fatta dopo l’omicidio della ragazza a Garlasco.

Nel documento si legge che il 23 agosto 2007 era stato eseguito un sopralluogo nella villetta di Gropello Cairoli solo all’esterno per individuare la porta finestra da cui era stata vista filtrare la luce dalle tapparelle socchiuse.

Le testimonianze sulle luci a casa della nonna di Chiara

Sempre a Storie Italiane viene sottolineato che tre testimoni hanno riferito di aver visto le luci accese nella casa disabitata il 12 agosto 2007.

Un uomo le ha viste mentre con l’auto è passato davanti all’abitazione tornando dal lavoro. Un altro testimone era il dirimpettaio che le avrebbe viste dal balcone di casa sua.

Un’inviata di Storie Italiane è riuscita a mettersi in contatto con l’agente che aveva redatto il verbale del sopralluogo. L’uomo ha spiegato che nessuna pista è stata tralasciata, anche se gli indizi si stavano concentrando su Alberto Stasi.

Resta però la domanda sul perché gli investigatori non siano entrati in casa della nonna di Chiara Poggi durante il sopralluogo.

Nessuna effrazione in casa

Dal sopralluogo all’esterno non sarebbero emerse effrazioni, non c’erano porte sfondate o serrature manomesse, neanche finestre rotte.

L’abitazione era inoltre dotata di inferriate. La domanda che è stata fatta notare nel corso della puntata di Storie Italiane dedicata al caso è: chi è entrato aveva probabilmente le chiavi di casa, perché non si è cercato di capire chi fosse?

Al giallo sulla morte di Chiara se ne aggiunge anche un altro: chi è entrato in casa della nonna la sera precedente all’omicidio e, questa o queste persone, potrebbe essere collegato al delitto?