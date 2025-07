Garlasco, legali di Andrea Sempio esultano per l'incidente probatorio: perché i risultati sono favorevoli

L’incidente probatorio effettuato nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco non è riuscito a collocare Andrea Sempio sulla scena del crimine. E, al tempo stesso, non è riuscito a escludere Alberto Stasi dalla villetta di via Pascoli in cui nell’estate del 2007 venne uccisa Chiara Poggi: su alcuni dei reperti chiave, infatti, non è stato trovato materiale genetico sufficiente per ricavare profili di Dna comparabili.

Risultati favorevoli alla difesa di Sempio

Tira un sospiro di sollievo la difesa di Andrea Sempio, unico indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta.

Dal maxi incidente probatorio avviato per riesaminare i reperti non è arrivata alcuna indicazione fondamentale, nemmeno dalla celebre traccia 10, la cosiddetta “mano sporca” che secondo gli investigatori sarebbe stata lasciata dal killer sulla porta d’ingresso.

ANSA

Il confronto effettuato tra l’impronta di Andrea Sempio e quella trovata vicino al corpo di Chiara Poggi

La dichiarazione di Angela Taccia

“Ad oggi, non solo l’analisi genetica dei reperti rinvenuti nella spazzatura, ma anche gli esiti emersi dalle analisi svolte sugli acetati, confermano ancora una volta che il mio assistito Sempio non si trovava sulla scena del crimine, come da anni lui stesso afferma”. Così ha dichiarato l’avvocata Angela Taccia, legale e amica di lunga data di Andrea Sempio.

“Per ora – ha aggiunto la legale – anche gli accertamenti scientifici sin qui svolti, confermano dunque la totale estraneità di Andrea Sempio in questa terribile vicenda. Non poteva essere altrimenti, ma attendiamo comunque fiduciosi, rimanendo sempre concentrati”.

Le nuove analisi, effettuate a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si sono focalizzate su trenta fogli di acetato, utilizzati a suo tempo per rilevare le impronte digitali nella casa della vittima.

Le campionature contenevano circa cinquanta impronte, ma le speranze di ricavare Dna si sono scontrate con un ostacolo rilevante: la scarsità del materiale residuo, verosimilmente deteriorato dal tempo.

Secondo le informazioni ormai di dominio pubblico, solo due o tre fogli sembravano avere materiale potenzialmente utile, ma in quantità decisamente troppo basse per qualunque comparazione.

Le indagini sul delitto di Garlasco continuano

La Procura non si ferma: gli inquirenti procederanno con nuove analisi definite di “caratterizzazione”, nella speranza di ricavare qualcosa di utile da ciò che resta dei reperti originari. Restano ancora da esaminare quattro fogli di acetato, che potrebbero, almeno teoricamente, contenere tracce residue.