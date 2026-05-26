Garlasco, legali di Sempio depositano consulenza sull'impronta 33: perché per la difesa non è identificabile

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I legali di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno deciso di depositare alla Procura di Pavia cinque consulenze, oltre a una memoria con allegati sui soliloqui dell’indagato per il delitto di Garlasco. Tra le consulenze ce n’è una sull’impronta 33 che, per la difesa, non sarebbe identificabile perché le minuzie rilevate sarebbero inferiori.

La mossa degli avvocati di Sempio: niente consulenza personologica

L’annuncio è arrivato nella mattinata di lunedì 25 maggio: gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno reso noto di aver deciso di depositare in Procura cinque consulenze (“una sulla Bpa, una sull’impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica e una sulle impronte di scarpa”) e una “memoria con allegati” sui soliloqui del loro assistito per “contestualizzarli” e “spiegarli”.

Tra le consulenze non c’è quella personologica: i legali di Sempio hanno spiegato di ritenere non utilizzabile ai fini di prova quella del Racis. Pertanto, la consulenza personologica verrà depositata solo se quella del Racis dovesse alla fine essere ritenuta utilizzabile.

Perché l’impronta 33 è cruciale nelle nuove indagini su Garlasco

L’attenzione è concentrata, tra i vari aspetti, sull’impronta 33.

Come ricordato da Mattino Cinque, la Procura la ritiene uno degli elementi decisivi contro Andrea Sempio: per l’accusa sarebbe la firma dell’assassino di Chiara Poggi.

Una consulenza ha individuato nell’impronta 33 presente sulla parete destra della scala dove venne ritrovato il corpo della vittima una corrispondenza di 15 minuzie dattiloscopiche con il palmo destro di Andrea Sempio.

ANSA

Gli esperti avrebbero anche identificato i punti 6, 7, 8, 9 come un cluster di minuzie, ossia una “combinazione particolare di minuzie” che ne fa assumere il valore identificativo delle stesse. Per evitare errori Sempio è stato richiamato lo scorso aprile per verificare la riproducibilità delle minuzie 6, 7, 8, 9 che si sono riprodotte sempre con tre tecniche differenti.

L’impronta 33 è una traccia che sarebbe stata lasciata necessariamente il giorno del delitto e che sarebbe pienamente compatibile con la posizione d’appoggio assunta dall’assassino mentre si trovava sul gradino zero delle scale.

Perché per la difesa di Sempio l’impronta 33 non è identificabile

Per i legali che difendono Andrea Sempio, l’impronta 33 non sarebbe identificabile.

Sia la difesa che la parte civile hanno svolto le loro consulenze, individuando solo 7-8 minuzie o 5-6, con la confusione delle minuzie stesse con l’intonaco del muro.

Le conclusioni a cui sono giunte le varie consulenze eseguite sull’impronta 33, quindi, sono molto distanti.

L’intercettazione di Sempio sull’impronta 33

La trasmissione Mattino Cinque ha diffuso anche un’intercettazione di Andrea Sempio sull’impronta 33.

“È un’impronta su una parete delle scale, non è un’impronta insanguinata. È rosa per il reagente” ha detto l’indagato nel caso Garlasco alla sua interlocutrice.

Sempio ha spiegato: “Se vai giù nella cantina, e noi ci siamo andati un paio di volte, c’è una scalettina stretta che fa una curva stretta, senza corrimano, senza niente. Quindi, scendendo, è normale che metti la mano sulla parete. Non è nulla di che, non è un’impronta insanguinata, nulla di incredibile a dire il vero”.