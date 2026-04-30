Garlasco, Liborio Cataliotti avvocato di Sempio contro Bugalalla: "Non torna nulla, se ha prove le fornisca"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Scontro acceso a “Ignoto X” sul caso Garlasco fra Bugalalla e l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio. La youtuber ha parlato degli accessi al computer di Chiara Poggi da parte degli amici del fratello Marco, caldeggiando l’ipotesi che Sempio abbia potuto visionare contenuti riguardanti la vittima. L’avvocato Cataliotti ha contestato duramente le ipotesi, a suo avviso prive di riscontri.

Garlasco, scontro fra Liborio Cataliotti e Bugalalla

Il delitto di Garlasco continua ad infiammare i talk televisivi. Durante l’ultima puntata del programma “Ignoto X” su La7, il confronto tra la youtuber Bugalalla (Francesca Bugamelli) e l’avvocato Liborio Cataliotti ha visto i toni alzarsi quando la discussione ha toccato il tema degli accessi al computer utilizzato da Chiara Poggi e le nuove ipotesi investigative che coinvolgono Andrea Sempio.

Al centro ci sono i dispositivi informatici sequestrati subito dopo l’omicidio della giovane, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco.

ANSA

Il dibattito sugli accessi di Sempio al computer

Secondo Bugalalla, i carabinieri avrebbero mostrato “grande fretta” nel mettere le mani sul computer di Alberto Stasi e sul telefono cellulare dell’allora fidanzato di Chiara.

La youtuber ha quindi ricordato che il computer della famiglia Poggi sarebbe stato usato in diverse occasioni dagli amici di Marco Poggi, fratello di Chiara, fra cui Andrea Sempio.

“Sappiamo che si riunivano gli amici e giocavano anche a quel computer” ha affermato. “In particolare abbiamo la certezza che il 20 luglio, mentre Chiara è a Londra da Alberto, Marco Poggi e Andrea Sempio erano davanti a quel computer. Quindi sì, verosimilmente, volendo, Andrea Sempio avrebbe potuto accedere anche a contenuti di Chiara”.

La replica di Cataliotti

La ricostruzione ha provocato la dura replica dell’avvocato Cataliotti. “Non mi torna nulla, come spesso non mi torna quello che riporta la signora. Non mi torna perché si parlava prima di prove tradizionali, e le prove tradizionali di natura testimoniale, nel processo di Alberto Stasi a questo proposito, cioè a proposito del fatto che potesse avere Sempio accesso al computer della famiglia Poggi in modo autonomo, esistono già e smentiscono questo assunto”.

“Sempio Andrea non ha mai avuto un accesso autonomo a quel computer, da solo ma sempre in compagnia” ha affermato il legale. “Ne esiste il riscontro testimoniale: Marco Poggi ha deposto sotto giuramento, e finché non viene smentito ci troviamo di fronte alla millesima illazione”.

L’avvocato si è poi rivolto direttamente a Bugalalla, invitandola a mostrare eventuali prove a supporto delle sue affermazioni. “Se le ha, le tiri fuori, ce le dica” ha proseguito “o altrimenti non faccia ricorso, gentilmente, a suggestioni che possano condizionare l’opinione pubblica”.

La tensione è salita ulteriormente quando Bugalalla ha affermato di essere d’accordo sul fatto che Sempio non fosse da solo al pc, mentre “l’omicidio lo ha compiuto da solo”. Prima che la youtuber potesse aggiungere “secondo la Procura di Pavia“, Cataliotti ha replicato duramente: “Si assumerà la responsabilità di quello che sta dicendo. Lo ha compiuto o è una tesi di accusa? Lo sa, lo afferma perentoriamente? Perché non si possono fare di fronte a un processo affermazioni così perentorie”.