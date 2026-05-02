Garlasco, Liborio Cataliotti contro il movente di Andrea Sempio: "Manca il tentativo di violenza sessuale"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Liborio Cataliotti torna a parlare del caso Garlasco, opponendosi alla formulazione del movente che i pm contestano al suo assistito Andrea Sempio indagato per l’uccisione di Chiara Poggi. Una definizione, quella di omicidio volontario legato a un approccio sessuale rifiutato, che il legale aveva già definito "fantasmagorica". E che ora argomenta ospite di Gianluigi Nuzzi negli studi di Quarto Grado, sottolineando come "manchi il tentativo di violenza sessuale" da parte di Sempio.

Cosa ha detto Liborio Cataliotti da Gianluigi Nuzzi a "Quarto Grado"

Incalzato dal conduttore il difensore di Sempio riprende la definizione di "fantasmagorico" in relazione al movente formulato dagli inquirenti. Per arrivare a un’accusa del genere, la Procura "deve avere in mano qualcosa", ha evidenziato Nuzzi.

"Io lo trovo addirittura contraddittorio. Ho detto fantasmagorico perché attinge all’immaginifico, a ciò che può esser fantasioso ed è scoppiettante come uno spettacolo pirotecnico. Così è come leggo io questa imputazione, che considero incomprensibile".

"Non ho mai visto un’accusa di questo tipo"

Citando la definizione della Procura circa "l’odio" di Andrea Sempio nei confronti di Chiara Poggi scatenato dal rifiuto sessuale, l’avvocato Cataliotti afferma di non aver "mai visto un’accusa di questo tipo".

"L’approccio sessuale degenerato in omicidio, non invaghimento o il rifiuto di un corteggiamento, non l’ho mai visto non accompagnato da un atto sessuale e cioè da un tentativo di violenza sessuale che qui manca", sottolinea il legale del 38enne indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco.

"Qualche centinaio di processi li ho vissuti da avvocato difensore o da parte civile, e non ho mai visto un’accusa del genere", ha ribadito il legale.

L’accusa della Procura nei confronti di Andrea Sempio

Andrea Sempio dovrà comparire davanti ai magistrati alle 10 di mercoledì 6 maggio per l’ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe ucciso Chiara Poggi per il rifiuto di un approccio sessuale.

Già in precedenza Liborio Cataliotti, congiuntamente alla collega Angela Taccia, ha precisato che le accuse mosse dai pm di Pavia sono da intendersi come "una lettura unidirezionale e unilaterale" e, soprattutto, "non ancora sottoposte al vaglio giurisdizionale".

Accusa e difesa concordano tuttavia su alcuni elementi essenziali della vicenda: un autore singolo dell’omicidio e una sola arma utilizzata.