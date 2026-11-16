Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sul caso Garlasco, l’avvocato Liborio Cataliotti attacca la difesa di Alberto Stasi: in una consulenza su Andrea Sempio comparirebbero profili criminologici e il voice stress, strumento non utilizzabile in Italia. Per il legale l’atto non è consentito e solleverà eccezione. Il 20 novembre è attesa l’istanza di revisione per Stasi.

Liborio Cataliotti contesta la difesa di Alberto Stasi

Intervenuto a “Ignoto X”, Liborio Cataliotti ha raccontato di aver letto gli atti più recenti dell’inchiesta riaperta dalla Procura di Pavia. Tra questi ha trovato una consulenza realizzata per conto della difesa di Stasi e dedicata al suo assistito, Andrea Sempio. Secondo Cataliotti, il documento non si limita a trascrivere intercettazioni ambientali di Sempio, spingendosi anche nei cosiddetti “profili criminologici”, che finirebbero per disegnare un ritratto della personalità del 38enne.

Il legale mette in fila tre contestazioni. La prima riguarda la legittimazione: “La consulenza non può essere svolta da chi non sia parte”. La seconda tocca le competenze: “I consulenti in questione non hanno titolo, non essendo psicologi o psichiatri, per sfiorare il tema del profilo personologico di una persona, il che può essere fatto solo da psicologo o psichiatra”.

ANSA

La terza riguarda la tecnica: nell’elaborato “viene adombrato l’utilizzo di uno strumento che non è utilizzabile in Italia, cioè il voice stress”, un metodo che pretende di capire dalla voce se chi parla stia mentendo. La conclusione del penalista è che “questo sia un atto non consentito, non utilizzabile, e sul quale solleverò eccezione”.

La replica di Elisabetta Aldrovandi

Elisabetta Aldrovandi è entrata a marzo nel pool di Stasi per occuparsi delle querele per diffamazione. Chiamata in causa durante la trasmissione, ha preso le distanze dal documento: “È una consulenza che è stata commissionata dai colleghi Bocellari e De Rensis. Io seguo Alberto Stasi per le diffamazioni, quindi sinceramente non ne sono a conoscenza”.

Aldrovandi aveva usato il termine “fantadiritto” in un post sui social, commentando un’eventuale legittimazione di Andrea Sempio nel giudizio di revisione. La legale ha chiarito che la parola non era rivolta al collega: “Io stimo troppo il collega Cataliotti, lo considero troppo intelligente per pensare che seriamente abbia potuto sostenere questo”.

Nel merito, per quanto le risulta, Aldrovandi ha affermato che l’elaborato conterrebbe trascrizioni di captazioni ambientali con frasi pronunciate da Sempio, senza sapere se includa anche valutazioni criminologiche o personologiche. Resta comunque, ha osservato, la “facoltà poi della difesa di Andrea Sempio, credo, chiedere l’inammissibilità”.

Garlasco, il rinvio a giudizio di Andrea Sempio

Lo scontro cade in settimane cruciali. Il 3 novembre la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Sempio per omicidio aggravato. L’udienza preliminare davanti al gup Luigi Umberto Riganti è fissata al 25 febbraio 2027.

Bocellari e De Rensis hanno indicato il 20 novembre come termine per depositare a Brescia l’istanza di revisione della condanna di Stasi a 16 anni. Cataliotti è contrario ai due procedimenti paralleli e prepara un’eccezione di costituzionalità: già in passato aveva definito Stasi un “terzo interessato”, senza il diritto di nominare consulenti.